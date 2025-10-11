DE
FR
Abonnieren

Super-Ligisten ohne Probleme
Meister YB siegt im Cup-Derby souverän

Die YB-Frauen qualifizieren sich im Women's Cup dank eines 4:0-Siegs gegen Ostermundigen souverän für den Achtelfinal. Auch die weiteren Super-Ligisten siegen.
Publiziert: 11.10.2025 um 23:21 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die YB-Frauen ziehen dank eines Doppelpacks von Ess (l.) souverän in den Cup-Achtelfinal ein.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die YB-Frauen starten erfolgreich in die Cup-Saison. Als Meisterinnen hatte YB für die erste Runde Ende August ein Freilos. Am Samstag in der zweiten Runde bezwingen sie im Berner Derby Ostermundigen aus der zweithöchsten Liga mit 4:0 und ziehen somit souverän in den Achtelfinal ein.

Auf dem Sportplatz Oberfeld lässt YB dabei nie etwas anbrennen. Bereits nach zwei Minuten erzielt Géraldine Ess den Führungstreffer für die Favoritinnen. Nur zehn Minuten später erhöhte Georgia Chalatsogianni auf 2:0. Danach schalten die YB-Frauen einen Gang runter, sodass Ostermundigen mit Ria Lara Neuhaus zur ersten gefährlichen Chance kommt (24.). YB-Goalie Tamara Biedermann fängt den Ball jedoch problemlos.

Doppelschlag innert Sekunden

Nach der Pause übte der Super-Ligist weiterhin Druck auf den Underdog aus. In der 73. Minute setzt das Team von Imke Wübbenhorst, die ihren Vertrag gerade erst verlängert hatte, zum Blitz-Doppelschlag an. Innert weniger Sekunden erzielt Ess nach einem Abpraller ihren zweiten Treffer und Aida Ragusa trifft zum Schlussresultat.

Neben YB geben sich auch die weiteren Super-Ligisten, die am Samstag im Einsatz stehen, keine Blösse und qualifizieren sich allesamt für die Achtelfinals, die am 8. und 9. November ausgetragen werden.

Resultate der zweiten Women's-Cup-Runde in der Übersicht

Wädenswil (NLB) – Servette (AWSL) 0:7

Lausanne-Sport (1.) – Yverdon (NLB) 0:2

Ostermundigen (NLB) – YB (AWSL) 0:4

Küssnacht am Rigi (NLB) – Aarau (AWSL) 0:3

Renens (1.) – Eschenbach (1.) 0:1

Courrendlin-Courroux (2.) – Wil (NLB) 0:5

Düdingen (1.) – Thun (AWSL) 0:3

Sion (NLB) – Zürich (AWSL) 0:6

Biel (1.) – Lugano (NLB) 5:7 n.P.

Brig-Glis (1.) – Luzern (AWSL) 0:5

Wädenswil (NLB) – Servette (AWSL) 0:7

Lausanne-Sport (1.) – Yverdon (NLB) 0:2

Ostermundigen (NLB) – YB (AWSL) 0:4

Küssnacht am Rigi (NLB) – Aarau (AWSL) 0:3

Renens (1.) – Eschenbach (1.) 0:1

Courrendlin-Courroux (2.) – Wil (NLB) 0:5

Düdingen (1.) – Thun (AWSL) 0:3

Sion (NLB) – Zürich (AWSL) 0:6

Biel (1.) – Lugano (NLB) 5:7 n.P.

Brig-Glis (1.) – Luzern (AWSL) 0:5

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen