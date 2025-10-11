Die YB-Frauen qualifizieren sich im Women's Cup dank eines 4:0-Siegs gegen Ostermundigen souverän für den Achtelfinal. Auch die weiteren Super-Ligisten siegen.

Die YB-Frauen ziehen dank eines Doppelpacks von Ess (l.) souverän in den Cup-Achtelfinal ein. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die YB-Frauen starten erfolgreich in die Cup-Saison. Als Meisterinnen hatte YB für die erste Runde Ende August ein Freilos. Am Samstag in der zweiten Runde bezwingen sie im Berner Derby Ostermundigen aus der zweithöchsten Liga mit 4:0 und ziehen somit souverän in den Achtelfinal ein.

Auf dem Sportplatz Oberfeld lässt YB dabei nie etwas anbrennen. Bereits nach zwei Minuten erzielt Géraldine Ess den Führungstreffer für die Favoritinnen. Nur zehn Minuten später erhöhte Georgia Chalatsogianni auf 2:0. Danach schalten die YB-Frauen einen Gang runter, sodass Ostermundigen mit Ria Lara Neuhaus zur ersten gefährlichen Chance kommt (24.). YB-Goalie Tamara Biedermann fängt den Ball jedoch problemlos.

Doppelschlag innert Sekunden

Nach der Pause übte der Super-Ligist weiterhin Druck auf den Underdog aus. In der 73. Minute setzt das Team von Imke Wübbenhorst, die ihren Vertrag gerade erst verlängert hatte, zum Blitz-Doppelschlag an. Innert weniger Sekunden erzielt Ess nach einem Abpraller ihren zweiten Treffer und Aida Ragusa trifft zum Schlussresultat.

Neben YB geben sich auch die weiteren Super-Ligisten, die am Samstag im Einsatz stehen, keine Blösse und qualifizieren sich allesamt für die Achtelfinals, die am 8. und 9. November ausgetragen werden.

Resultate der zweiten Women's-Cup-Runde in der Übersicht Wädenswil (NLB) – Servette (AWSL) 0:7 Lausanne-Sport (1.) – Yverdon (NLB) 0:2 Ostermundigen (NLB) – YB (AWSL) 0:4 Küssnacht am Rigi (NLB) – Aarau (AWSL) 0:3 Renens (1.) – Eschenbach (1.) 0:1 Courrendlin-Courroux (2.) – Wil (NLB) 0:5 Düdingen (1.) – Thun (AWSL) 0:3 Sion (NLB) – Zürich (AWSL) 0:6 Biel (1.) – Lugano (NLB) 5:7 n.P. Brig-Glis (1.) – Luzern (AWSL) 0:5