Pilgrim noch auf CL-Kurs
Keine Champions League für die YB-Frauen

Die Frauen der Young Boys verpassen den Einzug die Champions League. Alayah Pilgrim befindet sich mit der AS Roma auf Kurs.
Publiziert: vor 29 Minuten
Imke Wübbenhorst bleibt mit den YB-Frauen auf dem Weg in die Champions League an der zweitletzten Hürde hängen.
Foto: ANTHONY ANEX
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Meisterinnen von Trainerin Imke Wübbenhorst unterliegen am Miniturnier der 2. Qualifikationsrunde in Zypern im Final dem dänischen Meister Fortuna Hjörring 0:1.

Joy Omewa erzielt nach einer Stunde den einzigen Treffer der Partie. Für die YB-Frauen geht es somit im internationalen Geschäft in etwas mehr als fünf Wochen (7./8. und 15./16. Oktober) in den Sechzehntelfinals des neu geschaffenen Europa Cup weiter.

Pilgrim noch auf CL-Kurs

Nach wie vor gute Chancen auf die Teilnahme an der Champions League hat Alayah Pilgrim mit der AS Roma. Mit Pilgrim auf dem rechten Flügel setzen sich die Römerinnen in ihrem Final in Tschechien gegen Sparta Prag 5:1 durch. Für den Einzug in die Champions League braucht es noch einen Erfolg in der dritten Qualifikationsrunde, die im September mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Riola Xhemaili qualifiziert sich derweil mit Eindhoven dank eines 2:0-Erfolgs gegen Metalist Charkiw wie die Young Boys für den Europa Cup.

