Luzern-Frauen gewinnen erste Cup-Runde forfait

Die Frauen des FC Luzern gewinnen die erste Cup-Runde gegen Ascona kampflos.

Der FC Luzern steht kampflos in der zweiten Cup-Runde. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Frauen des Super-League-Klubs FC Luzern ziehen im Schweizer Cup ohne zu spielen in die Sechzehntelfinals ein.

Die für das letzte August-Wochenende angesetzte Partie der 1. Hauptrunde gegen den Drittligisten FC Ascona wurde abgesagt, weil die Tessinerinnen aus personellen Gründen nicht antreten können. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband SFV am Freitag mit.