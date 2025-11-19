DE
Nackenschlag in Nachspielzeit
3:0-Hinspiel-Vorsprung verspielt – bitteres Europa-Aus für YB-Frauen

Das Frauenteam der Young Boys geht gegen Sparta Prag im neu eingeführten Europa Cup unter. Nach dem 3:0-Sieg auswärts verlieren die Bernerinnen das Achtelfinal-Rückspiel 0:4 und scheiden aus.
Publiziert: vor 49 Minuten
Maja Jelcic kann ihre Enttäuschung nach dem bitteren Achtelfinal-Out von YB im Europa Cup nicht verbergen.
Foto: PETER KLAUNZER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Frauenteam der Young Boys geht gegen Sparta Prag im neu eingeführten Europa Cup unter. Nach dem 3:0-Sieg auswärts verlieren die Bernerinnen das Achtelfinal-Rückspiel 0:4 und scheiden aus.

Das Team von Trainerin Imke Wübbenhorst, das zuvor wettbewerbsübergreifend acht Siege in Serie gefeiert hat und in den drei Spielen im Europa Cup zuvor ohne Gegentor geblieben ist, erwischt im Wankdorf einen schwachen Tag. Bereits nach 18 Minuten führen die Gäste 2:0, nach einem weiteren Treffer der Tschechinnen ist das Berner Polster aus dem Hinspiel nach 36 Minuten bereits aufgebraucht.

Zwar erspielen sich die YB-Frauen in der zweiten Halbzeit auch Chancen, die besten zwei nach gut 70 Minuten, doch ein Treffer will ihnen nicht gelingen. Als alle schon mit einer Verlängerung rechnen, folgt in der 3. Minute der Nachspielzeit der nächste und letztlich entscheidende Nackenschlag. Michaela Khyrova versenkt aus rund 20 Metern einen Freistoss im Berner Tor und besiegelt damit das Ausscheiden des Schweizer Meisters. Khyrova, die schon zum 2:0 und 3:0 getroffen hat, gelingt damit ein Hattrick.

