YB-Trainerin Imke Wübbenhorst kann sehr optimistisch auf das Rückspiel schauen.
Die YB-Frauen machen einen grossen Schritt Richtung Viertelfinal im neu eingeführten Europa Cup. Die Bernerinnen gewinnen das Achtelfinal-Hinspiel bei Sparta Prag mit 3:0.
Drei Neuzugänge sorgten nach der Pause für die drei Treffer. Zunächst krönte die Bosnierin Maja Jelcic eine schöne Aktion inklusive Doppelpass mit Laura Frey mit dem 1:0 (52.), bevor die spanische Verteidigerin Maria Jimenez keine zehn Minuten später nach einem Eckball nachdoppelte. Geraldine Ess rundete den perfekten Berner Abend mit dem 3:0 per Kopfball ab.
Der formstarke Schweizer Meister, der die letzten sieben Spiele gewonnen hat, empfängt die Tschechinnen, die mit 10 Siegen aus 10 Spielen die heimische Liga anführen, am kommenden Mittwoch zum Rückspiel.
