«Genau das, was wir brauchen»
Schneuwly wird neue Sportchefin bei den Thun-Frauen

News aus Thun: Lena Schneuwly wird Sportchefin bei den Berner Oberländerinnen.
Publiziert: vor 24 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Lena Schneuwly ist neue Sportchefin bei den Thun-Frauen.
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Die Frauen des FC Thun stellen sich in der sportlichen Führung breiter auf: Lena Schneuwly übernimmt per 1. Februar die Rolle der Sportchefin in Vollzeit bei den Berner Oberländerinnen. Zudem ist vorgesehen, dass sie künftig auch im Frauennachwuchsbereich eine zentrale Rolle einnimmt.

Marisa Wunderlin, Sportdirektorin der FC Thun Frauen, sagt zur Verpflichtung: «Ihr Hintergrund als Spielerin, ihre beruflichen Erfahrungen im Sport sowie ihr langjähriges Engagement für den Frauenfussball sind die optimale Voraussetzung für die anstehenden Herausforderungen. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit ihr. Lena ist eine Person voller Leidenschaft für den Frauenfussball und deren Entwicklung – genau das, was wir aktuell brauchen.»

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

