Schneuwly wird neue Sportchefin bei den Thun-Frauen

Die Frauen des FC Thun stellen sich in der sportlichen Führung breiter auf: Lena Schneuwly übernimmt per 1. Februar die Rolle der Sportchefin in Vollzeit bei den Berner Oberländerinnen. Zudem ist vorgesehen, dass sie künftig auch im Frauennachwuchsbereich eine zentrale Rolle einnimmt.

Marisa Wunderlin, Sportdirektorin der FC Thun Frauen, sagt zur Verpflichtung: «Ihr Hintergrund als Spielerin, ihre beruflichen Erfahrungen im Sport sowie ihr langjähriges Engagement für den Frauenfussball sind die optimale Voraussetzung für die anstehenden Herausforderungen. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit ihr. Lena ist eine Person voller Leidenschaft für den Frauenfussball und deren Entwicklung – genau das, was wir aktuell brauchen.»

