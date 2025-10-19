Servette siegt im Spitzenspiel gegen die GC-Frauen und vergrössert damit seinen Vorsprung an der Spitze. Meister YB feiert derweil gegen die Baslerinnen einen 3:0-Sieg. Im Kellerduell zwischen Thun und Aarau gibt es keinen Sieger.

1/2 Die Servette-Frauen festigen die Tabellenspitze dank eines 3:2-Siegs gegen GC. (Archivbild) Foto: Keystone

Im Spitzenkampf der Women's Super League im Niederhasli gewinnen die Servette-Frauen gegen GC 3:2. Zweimal holt der aktuelle Leader gegen seinen Verfolger einen Rückstand auf. Die Zürcherinnen gehen zunächst nach 20 Minuten durch Kayla McKenna in Führung. Wenige Sekunden vor der Pause gelingt Therese Simonsson der Ausgleich für die Genferinnen.

Nach dem Wiederanpfiff zeigt sich das gleiche Bild. Noémie Potier bringt die GC-Frauen wieder in Front (63.), Paula Serrano gleicht nur sieben Minuten später wieder aus. Erst in der 96. Minute erzielt Lumbrdha Misini nach einem Eckball per Kopf den Siegtreffer für die Westschweizerinnen. Servette vergrössert den Vorsprung auf den direkten Verfolger aus Zürich dank des Last-Minute-Sieges auf sechs Punkte.

Meister YB siegt, Kellerduell endet unentscheiden

Einen ungefährdeten Sieg feiern die YB-Frauen in Basel. Die Meisterinnen erwischen einen perfekten Start in die Partie. Maja Jelcic bringt YB mit einem Flachschuss in Führung, nur sechs Minuten später steigt Giulia Schlup nach einem Freistoss am höchsten und erhöht per Kopf. Nach einer Stunde lupft Lisa Josten den Ball über FCB-Goalie Selina Wölfle hinweg zum 3:0-Schlussstand ins Netz.

Die Bernerinnen überholen Basel damit in der Tabelle. Während die Baslerinnen die dritte Niederlage in Folge wegstecken müssen, sichert sich YB den vierten Sieg aus dem fünften Spiel.

Im Kellerduell zwischen Thun und Aarau gibt es derweil keine Siegerinnen. Weil das Spiel 1:1 unentschieden endet, bleiben beide Teams weiterhin ohne Sieg. Die Aarau-Frauen liegen zwar nach 28 Minuten dank Anja Klingenstein in Front, Céline Batschelet gelingt aber noch vor der Pause der Ausgleich.