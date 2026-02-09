Ein Tor und ein Assist – die Schweizer Nati-Spielerinnen sind im Ausland am Wochenende erfolgreich. Hier gibts eine Übersicht.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Csillag mit Tordebüt in England

Aurélie Csillag ist in Topform. Beim 4:1-Sieg von Liverpool gegen Aston Villa erzielt sie nach einem schönen Sololauf tief in der Nachspielzeit das letzte Tor der Partie. Es ist ihr erster Treffer in der englischen Super League. Die Nati-Stürmerin wechselte erst vor rund drei Wochen von Freiburg zu Liverpool auf die Insel. Derweil vermag Noelle Maritz im Dress von Csillags Gegner Aston Villa nicht zu überzeugen. Nach 45 Minuten wird sie ausgewechselt. Für Liverpool ist es in der höchsten englischen Liga erst der zweite Sieg, mit dem sie die Rote Laterne nun an Leicester City abgeben können.

Nati-Captain Wälti mit Assist

Juventus Turin feiert einen 2:0-Sieg gegen Como. Die Schweizerinnen Viola Calligaris und Lia Wälti stehen beide von Beginn an auf dem Platz. Rund fünf Minuten vor dem Pausenpfiff liefert Nati-Captain Wälti den Assist zum 1:0.

Schertenleib spielt bei Barcelona-Sieg durch

Sydney Schertenleib gewinnt mit Barcelona souverän 3:0 gegen Logrono. Die 19-Jährige steht während der gesamten 90 Minuten auf dem Platz, ist jedoch an keinem der drei Tore direkt beteiligt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielt Barcelona in der 50. Minute das 1:0. Sechs Minuten später steht es bereits 3:0.