Nach ihrem Wechsel zu Strasbourg hat Ana-Maria Crnogorcevic am Wochenende ihr Debüt gefeiert. Mehrere Nati-Kolleginnen glänzen derweil als Vorbereiterinnen. Die Übersicht zum Wochenende im Frauenfussball.

Crnogorcevic mit Debüt

In der französischen Liga gab Ana-Maria Crnogorcevic am Samstag ihr Debüt für den RC Strasbourg. In der 65. Minute eingewechselt, beim Stand von 1:0, durfte die Schweizer Rekordspielerin wenig später über den Sieg gegen Lens jubeln. Ihre Landsfrau Eseosa Aigbogun, die ebenfalls bei Strasbourg unter Vertrag steht, wurde nicht eingesetzt.

Wandeler und Piubel jubeln

Anstatt Meisterschaft stand in England an diesem Wochenende die vierte Runde des FA-Cup an. Mit West Ham United schafften es gleich zwei Schweizerinnen in die nächste Runde. Leila Wandeler, die im Sommer zum Verein wechselte, spielte von Anfang an und wurde in der 71. Minute beim Stand von 3:0 gegen Newcastle United ausgewechselt. Für sie kam Seraina Piubel auf den Platz. Ein Tor bejubeln konnte sie allerdings nicht mehr, es blieb beim 3:0-Sieg.

Xhemaili skort weiter

In den Niederlanden hat der Spielbetrieb in der Liga wieder Fahrt aufgenommen – und mit ihm auch Riola Xhemaili. Für ihren Klub PSV Eindhoven lieferte die aktuelle Topskorerin der Eredivisie nach 37 Minuten den Assist zum 1:0. Nach 64. Minuten wurde Xhemaili ausgewechselt, eine Minute später sicherte sich Eindhoven gegen Zwolle mit dem Treffer zum 2:0 den Sieg.

Wälti spielt durch

Eine Woche nach dem Gewinn des italienischen Supercups gegen die AS Roma musste Juventus Turin in der Liga eine Niederlage hinnehmen. Beim 1:2 gegen Inter Mailand spielte Lia Wälti durch und lieferte in der 4. Minute den Assist zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung. Viola Calligaris sah die Partie von der Bank aus.

Ballesté überrascht mit Espanyol

Laia Ballesté gelang mit Espanyol Barcelona ein überraschender Sieg. Gegen den aktuell Tabellenfünften Atlético Madrid feierte das Team auf Platz 10 einen 1:0-Sieg. Die für das Schweizer Nationalteam spielende Ballesté stand während 90 Minuten auf dem Platz.