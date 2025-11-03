DE
Home
Sport
Fussball
Frauen-Fussball
Vallotto trifft herrlich per Volley für Wölfinnen
Tordebüt für Wölfinnen
Nati-Spielerin Vallotto trifft herrlich per Volley
Smilla Vallotto schiesst den VfL Wolfsburg mit einem schönen Volley spät zum Sieg gegen die TSG Hoffenheim.
Publiziert: 09:09 Uhr
