Tordebüt für Wölfinnen
Nati-Spielerin Vallotto trifft herrlich per Volley

Smilla Vallotto schiesst den VfL Wolfsburg mit einem schönen Volley spät zum Sieg gegen die TSG Hoffenheim.
Publiziert: 09:09 Uhr
