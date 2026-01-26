In England geben zwei nati-Stürmerinnen ihr Debüt und in Spanien gewinnt Sydney Schertenleib einen Titel mit Barça. Hier gehts zur Übersicht unserer Nati-Stars im Ausland.

Darum gehts Aurélie Csillag debütiert nach Wechsel zu Liverpool und spielt 80 Minuten

Auch Alisha Lehmann gibt Debüt für Leicester

Schertenleib gewinnt mit Barcelona den Supercup gegen Real Madrid

Csillag nach Wechsel direkt in Liverpool-Startelf

Aurélie Csillag ist erst vor einer Woche von Freiburg nach England und zu Liverpool gewechselt. Am Wochenende gibt die 23-Jährige nun bereits ihr Debüt in der Women's Super League. Beim 2:0-Sieg ihres Teams gegen Tottenham Hotspur steht Csillag in der Startelf und spielt für rund 80 Minuten. Die für die Schweizer Nationalspielerin eingewechselte Mia Enderby erzielt beide Tore der Partie – in der 94. und 95. Minute. Bei Tottenham fehlt Luana Bühler weiter verletzt.

Lehmann bei Leicester eingewechselt

Auch Alisha Lehmann kommt zum Debüt für ihren neuen Klub. In der Partie von Leicester City gegen West Ham United wird die Stürmerin beim Stand von 0:2 rund 25 Minuten vor Schluss eingewechselt. Rund fünf Minuten vor Schluss provoziert sie das Eigengoal von Eva Nyström und bringt Leicester damit zurück ins Spiel. Ein zweites Goal gelingt den Gastgebern aber nicht. Den Sieg sichert sich also West Ham mit Leila Wandeler, die bis zur 69. Minute auf dem Platz steht, und Seraina Piubel, die in der Nachspielzeit eingewechselt wird.

Maritz-Assist nützt nichts

Weniger erfolgreich verläuft das Wochenende für Aston Villa. Das Team von Noelle Maritz verliert gegen Manchester United klar 1:4. Maritz, die über die volle Distanz auf dem Spielfeld steht, liefert den Assist zum einzigen Tor ihres Teams.

Schertenleib gewinnt Supercup mit Barça

Im Final des spanischen Supercups setzt sich der FC Barcelona gegen Real Madrid durch. Sydney Schertenleib, die in der 84. Minute eingewechselt wird, darf auf dem Feld noch über das entscheidende Tor jubeln. Alexia Putellas trifft in der 93. Minute per Penalty zum 2:0 und macht den Sieg von Barcelona damit definitiv.

Fuchs pariert entscheidenden Penalty

Beim 1:0 des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg wird Irina Fuchs zur entscheidenden Figur. Die Goalie, die auch schon für das Nationalteam aufgeboten wurde, pariert in der Nachspielzeit einen Penalty und sichert ihrem Team so den Sieg. Für Freiburg starten Svenja Fölmli und Leela Egli – Julia Stierli und Alena Bienz werden eingewechselt.