Auch Servette Chênois steht im Cupfinal

Servette Chênois steht zum dritten Mal im Schweizer Cupfinal der Frauen. Die Genferinnen setzten sich im Halbfinal beim Titelhalter FC Zürich mit 3:2 durch und treffen im Final auf YB.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der souveräne Leader der Super League ging in der ersten halben Stunde in Zürich mit 3:0 in Führung und zerrte danach von diesem Vorsprung. Romy Baraniak noch vor der Pause und Janina Egli in der 81. Minute sorgten für die Zürcher Anschlusstreffer.

Servette Chênois und YB standen sich bereits 2024 in einem brisanten Cupfinal gegenüber - mit dem besseren Ende für die Genferinnen. Der Berner Coach Imke Wübbenhorst beleidigte nach der 2:3-Niederlage den Gegner vor laufender Kamera und befand, die Schiedsrichterin habe YB um den Sieg gebracht. Die Revanche steigt am 29. März auf der Winterthurer Schützenwiese.