DE
FR
Abonnieren

Rekordsieger erhält Zuschlag
Nächste Fussball-EM der Frauen findet in Deutschland statt

Die Uefa vergibt die Fussball-EM der Frauen 2029 nach Deutschland. 18 Jahre nach der WM organisiert Deutschland wieder ein grosses Frauenturnier.
Publiziert: 17:22 Uhr
|
Aktualisiert: 17:23 Uhr
Kommentieren
1/5
Deutschland richtet die nächste Fussball-EM der Frauen in vier Jahren aus.
Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Darum gehts

  • Frauen-EM 2029 findet in acht deutschen Stadien statt
  • Deutschland setzte sich gegen Dänemark, Schweden und Polen durch
  • Geplant sind über eine Million Zuschauer in den Stadien
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Benjamin-Gwerder.jpg
Keystone-SDA und Benjamin Gwerder

Die Europameisterschaft der Frauen findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt (nach 1989 und 2001). Geplant ist das Turnier in acht Stadien. Die Bewerbung Deutschlands, das mit acht Titel Rekordeuropameister ist, setzt sich bei der Vergabe in Nyon gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch.

Schweizer Zuschauerrekord soll überboten werden

«Unser Ziel ist es bei den Spielen, die wir dann sehen, über eine Million Zuschauer ins Stadion zu bringen», kündigt Bernd Neuendorf an, der Präsident des DFB. Zum Vergleich: Bei der Frauen-EM in der Schweiz waren im vergangenen Sommer 657'291 Fans vor Ort.

Gespielt werden soll im Sommer 2029 in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Nicht berücksichtigt wurden die Stadien in Berlin und Gelsenkirchen.

In diesem Artikel erwähnt
Dänemark
Dänemark
Polen
Polen
Schweden
Schweden
Women's Euro 2025
Women's Euro 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Dänemark
        Dänemark
        Polen
        Polen
        Schweden
        Schweden
        Women's Euro 2025
        Women's Euro 2025