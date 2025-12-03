Die Uefa vergibt die Fussball-EM der Frauen 2029 nach Deutschland. 18 Jahre nach der WM organisiert Deutschland wieder ein grosses Frauenturnier.

Darum gehts Frauen-EM 2029 findet in acht deutschen Stadien statt

Deutschland setzte sich gegen Dänemark, Schweden und Polen durch

Geplant sind über eine Million Zuschauer in den Stadien

Die Europameisterschaft der Frauen findet 2029 zum dritten Mal in Deutschland statt (nach 1989 und 2001). Geplant ist das Turnier in acht Stadien. Die Bewerbung Deutschlands, das mit acht Titel Rekordeuropameister ist, setzt sich bei der Vergabe in Nyon gegen die gemeinsame Kandidatur von Dänemark und Schweden sowie die Einzel-Bewerbung von Polen durch.

Schweizer Zuschauerrekord soll überboten werden

«Unser Ziel ist es bei den Spielen, die wir dann sehen, über eine Million Zuschauer ins Stadion zu bringen», kündigt Bernd Neuendorf an, der Präsident des DFB. Zum Vergleich: Bei der Frauen-EM in der Schweiz waren im vergangenen Sommer 657'291 Fans vor Ort.

Gespielt werden soll im Sommer 2029 in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Köln, Leipzig, München und Wolfsburg. Nicht berücksichtigt wurden die Stadien in Berlin und Gelsenkirchen.