DE
FR
Abonnieren
Spanien
Spanien
3:0
Deutschland
Deutschland
Zum Fussball-Kalender
Spanien
Spanien
Beendet
3:0
Hinspiel 0:0
Deutschland
Deutschland
Pina 61', 74'
Lopez 68'
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers

Klarer Sieg gegen Deutschland
Spanien verteidigt Nations-League-Titel

Das spanische Frauen-Nationalteam verteidigt den Titel in der Nations League. Im Final-Rückspiel gibts einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Deutschland.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
1/2
Spanien feiert den zweiten Titel in der Nations League.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Spanien gewinnt auch die zweite Austragung der Women's Nations League. Die Weltmeisterinnen setzten sich im Final-Rückspiel in Madrid gegen Deutschland mit 3:0 durch.

Nachdem die Deutschen im Hinspiel am Freitag unglücklich nur unentschieden gespielt haben, halten sie sich auswärts eine Stunde lang schadlos. Dann schlagen die ohne die verletzte Weltfussballerin Aitana Bonmati angetretenen Spanierinnen innerhalb einer Viertelstunde dreimal zu. Doppeltorschützin Claudia Pina und Vicky Lopez, die beide Teamkolleginnen der Schweizerin Sydney Schertenleib beim FC Barcelona sind, schiessen die Tore.

Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Silvia
Gasperotti
Italien
Anstoss
Dienstag
02. Dezember 2025 um 18:30 Uhr
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen