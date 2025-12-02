Spanien verteidigt Nations-League-Titel

Das spanische Frauen-Nationalteam verteidigt den Titel in der Nations League. Im Final-Rückspiel gibts einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Deutschland.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Spanien gewinnt auch die zweite Austragung der Women's Nations League. Die Weltmeisterinnen setzten sich im Final-Rückspiel in Madrid gegen Deutschland mit 3:0 durch.

Nachdem die Deutschen im Hinspiel am Freitag unglücklich nur unentschieden gespielt haben, halten sie sich auswärts eine Stunde lang schadlos. Dann schlagen die ohne die verletzte Weltfussballerin Aitana Bonmati angetretenen Spanierinnen innerhalb einer Viertelstunde dreimal zu. Doppeltorschützin Claudia Pina und Vicky Lopez, die beide Teamkolleginnen der Schweizerin Sydney Schertenleib beim FC Barcelona sind, schiessen die Tore.