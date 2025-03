Nati-Juwel in Fahrt

Sydney Schertenleib verbucht zwei Assists für den FC Barcelona. (Archivbild) Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 18-jährige Sydney Schertenleib ist massgeblich am 2:0-Auswärtssieg des FC Barcelona auf Teneriffa beteiligt. Die achtfache Schweizer Nationalspielerin gibt bei beiden Treffern die Vorlage.

Schertenleib kommt in der Meisterschaft zum dritten Mal in Serie von Beginn an zum Einsatz für den Tabellenführer und aktuellen Champions-League-Sieger.