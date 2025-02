1/4 Sydney Schertenleib erzielt ihr erstes Tor für Barça. Foto: IMAGO/Sergio Ros

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Erst gerade feierte sie ihren 18. Geburtstag, nun darf sie ihre Torpremiere im Barça-Dress bejubeln: Sydney Schertenleib (18). Die Zürcherin, die bereits sechsmal für die Schweiz gespielt hat und auch für die kommenden Länderspiele aufgeboten ist, trifft in der spanischen Meisterschaft gegen Madrid CFF zum 5:1-Schlussstand.

Die in der 81. Minute eingewechselte Schertenleib, die am Sonntagabend zum fünften Mal beim Champions-League-Sieger der letzten beiden Jahre aufläuft, dribbelt in der Schlussphase eine Gegnerin wunderbar aus und trifft dann mit einem präzisen Schuss von ausserhalb des Sechzehners ins Netz.