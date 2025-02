Hermoso will gegen mildes Rubiales-Urteil vorgehen

1/4 Jennifer Hermoso kündigt im Fall um den Kuss-Skandal von Luis Rubiales weitere juristische Schritte an. Foto: JULIO MUNOZ

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Jennifer Hermoso will das Urteil gegen Luis Rubiales im Zuge des Kuss-Skandals an der WM 2023 nicht akzeptieren. «Sie beabsichtigt, Berufung einzulegen», teilte der Anwalt der spanischen Fussball-Nationalspielerin am Tag nach dem milden Schuldspruch mit.

Der ehemalige spanische Verbandspräsident Rubiales hatte Hermoso nach dem Gewinn des WM-Titels ungefragt auf den Mund geküsst und wurde dafür am Donnerstag mit einer Geldstrafe von 10'800 Euro und einem einjährigen Kontaktverbot belegt. Vom Vorwurf, Druck auf Hermoso Druck ausgeübt zu haben, um den Skandal zu vertuschen, wurde er wie vom Strafbestand der sexuellen Nötigung freigesprochen.

Am Donnerstag hatte auch Rubiales angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen.