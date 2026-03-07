DE
WM-Quali im Liveticker
Fährt die Nati gegen Malta den nächsten Sieg ein?

Nach dem Auftaktssieg der Schweizerinnen gegen Nordirland steht auswärts gegen Malta die nächste Pflichtaufgabe in der WM-Quali an. Ab 19 Uhr gibts das Spiel hier live im Ticker.
Publiziert: 17:54 Uhr
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Pascal_Keusch_Praktikant Sport_Blick_1-Bearbeitet.jpg
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Christian Finkbeiner, Pascal Keusch und Petar Djordjevic
vor 36 Minuten

Malta vs. Schweiz: 1:2*

Torschützinnen: 0:1 Beney (8.), 0:2 Lehmann (10.), 1:2 Farrugia (19.)

vor 2 Minuten

30. Minute

Malta verunsichert die Schweizer Verteidigung mit einer Flanke aus dem Halbfeld. Farrugia kommt unbedrängt vor dem Tor zum Abschluss. Verzieht aber. 

vor 4 Minuten

27. Minute

Freistoss für die Schweiz. Schertenleib und Beney stehen am Ball. Beney übernimmt und schliesst aufs Tor ab. D'Antuono wehrt jedoch ab.

vor 4 Minuten
«
Die Nati ist spielerisch hoch überlegen, besonders auffällig sind Sydney Schertenleib und Iman Beney. Auch Alisha Lehmann rechtfertigt ihre Startaufstellung mit einigen guten Aktionen und dem 2:0. Der Gegentreffer kommt aus dem Nichts, weil Wandeler im Schilf steht und Peng mit einer Bogenlampe erwischt wird.
Christian Finkbeiner, Blick-Reporter live aus Malta
»
vor 7 Minuten

25. Minute

Malta ist mittlerweile besser in die Partie gekommen und spielt sich hin und wieder durch das Schweizer Mittelfeld. 

vor 12 Minuten
Tor
Tor

19. Minute

TOOOR für MALTA! Die Malteserinnen treffen nach einer längeren Ballbesitzphase. Maria Farrugia bekommt am linken Rand des Strafraums den Ball und chipt das Spielgerät über Torhüterin Peng.

vor 15 Minuten

15. Minute

Die Schweizerinnen haben die Startphase im Griff und drücken weiter. Malta lässt sich aber durch den frühen Rückstand nicht beirren und spielt aktiver mit als Nordirland am Dienstag. 

vor 22 Minuten
Tor
Tor

10. Minute

TOOOOR für die SCHWEIZ! Beney schickt Lehmann mit einem Pass alleine aufs Tor. Lehmann schiebt souverän ein.

vor 23 Minuten
Tor
Tor

8. Minute

TOOOR für die SCHWEIZ! Beney trifft herrlich mit einem Schlenzer! Schertenleib und Fölmli tragen den Ball mit einem Doppelpass in der Sechzehner. Schertenleib legt für Beney auf die mit einem Schlenzer trifft.

vor 26 Minuten

6. Minute

Lehmann wird mit einem super Pass aufs losgeschickt und zieht vor dem Strafraum ab. Der Abschluss ist aber zu zentral. Malta-Torhüterin D'Antuono pariert mühelos.

vor 30 Minuten
«
Die Kulisse im Centenary Stadium ist überschaubar. Immerhin unterstützen rund drei Dutzend Schweizer Fans die Nati. Kosten für ein Ticket: 6 Euro. Auch SFV-Präsident Peter Knäbel ist nach Malta gereist. Auf der Tribüne sitzt auch die ehemalige deutsche Nationaltrainerin Tina Theune, die um die Jahrtausendwende drei EM-Titel mit Deutschland gewann. Sie ist als Trainer-Mentorin der Fifa unterwegs.
Christian Finkbeiner, Blick-Reporter live aus Malta
»
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
