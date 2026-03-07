Malta vs. Schweiz: 1:2*
Torschützinnen: 0:1 Beney (8.), 0:2 Lehmann (10.), 1:2 Farrugia (19.)
30. Minute
Malta verunsichert die Schweizer Verteidigung mit einer Flanke aus dem Halbfeld. Farrugia kommt unbedrängt vor dem Tor zum Abschluss. Verzieht aber.
27. Minute
Freistoss für die Schweiz. Schertenleib und Beney stehen am Ball. Beney übernimmt und schliesst aufs Tor ab. D'Antuono wehrt jedoch ab.
25. Minute
Malta ist mittlerweile besser in die Partie gekommen und spielt sich hin und wieder durch das Schweizer Mittelfeld.
19. Minute
TOOOR für MALTA! Die Malteserinnen treffen nach einer längeren Ballbesitzphase. Maria Farrugia bekommt am linken Rand des Strafraums den Ball und chipt das Spielgerät über Torhüterin Peng.
15. Minute
Die Schweizerinnen haben die Startphase im Griff und drücken weiter. Malta lässt sich aber durch den frühen Rückstand nicht beirren und spielt aktiver mit als Nordirland am Dienstag.
10. Minute
TOOOOR für die SCHWEIZ! Beney schickt Lehmann mit einem Pass alleine aufs Tor. Lehmann schiebt souverän ein.
8. Minute
TOOOR für die SCHWEIZ! Beney trifft herrlich mit einem Schlenzer! Schertenleib und Fölmli tragen den Ball mit einem Doppelpass in der Sechzehner. Schertenleib legt für Beney auf die mit einem Schlenzer trifft.
6. Minute
Lehmann wird mit einem super Pass aufs losgeschickt und zieht vor dem Strafraum ab. Der Abschluss ist aber zu zentral. Malta-Torhüterin D'Antuono pariert mühelos.
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
3
0
4
4
Island
3
-4
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
3
11
9
2
Italien
3
-1
4
3
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
3
-6
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
3
0
6
3
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
3
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
3
7
9
2
England
3
8
6
3
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
3
-11
0