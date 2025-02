Nicht nur für die Nati, auch für die Familien von Smilla Vallotto (20) und Naina Inauen (24) endet die Partie gegen Norwegen (1:2) nicht ganz so wie erhofft.

1/8 Naina Inauen herzt nach der Partie ihre angereiste Familie. Foto: TOTO MARTI

Auf einen Blick Schweizer Nati-Fans unterstützen ihr Team lautstark in Stavanger

Familien von Vallotto und Inauen sind vor Ort präsent

Über 3000 norwegische Zuschauer im Vikings-Stadion bei 1:2-Niederlage der Schweiz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Mehr als ein Dutzend Nati-Fans sind es nicht im Vikings-Stadion in Stavanger. Die, die da sind, sind aber gefühlt fast so laut wie die über 3000 norwegischen Zuschauenden. Insbesondere die Familien der beiden Nati-Norwegerinnen Smilla Vallotto (20) und Naina Inauen (24) machen sich immer wieder lautstark bemerkbar.

«Ich kann teilweise gar nicht hinsehen», sagt Kjersti Vallotto in der Halbzeitpause. Sie ärgert sich fast ein wenig, dass Tochter Smilla (20) in der ersten Hälfte aus aussichtsreicher Position auf Teamkollegin Crnogorcevic ablegt, statt selbst in den Abschluss zu gehen. «Bei Hammarby schiesst sie viel häufiger», verrät Mutter Vallotto.

Für die Familie Inauen ist die Schweizer 1:2-Pleite sogar noch ein bisschen ärgerlicher als für die anderen Schweizer Fans. Nati-Neuling Naina (24) sitzt wie schon gegen Island 90 Minuten auf der Bank und muss vorerst weiter auf ihr Nati-Debüt warten. «Wir haben natürlich schon auf einen Einsatz gehofft», sagt Vater Emil, der für die Partie extra aus der Schweiz angereist ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos