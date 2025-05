Nati-Spielerin Marti reisst sich das Kreuzband

Lara Marti verpasst wegen einer Kreuzbandverletzung die Heim-EM. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lara Marti wird nicht an der diesjährigen EM in der Schweiz auflaufen können. Die 25-Jährige hat sich das Kreuzband gerissen. An Martis Stelle rückt Laia Ballesté (Espanyol Barcelona) am Montag in Saillon ins Schweizer Camp für die beiden abschliessenden Spiele der Nations League ein.

Mit Coumba Sow (Basel) und Noemi Ivelj (GC) nominierte Nationaltrainerin Pia Sundhage ausserdem zwei weitere Spielerinnen nach. Damit umfasst das Schweizer Kader für die Partien in Frankreich (30. Mai) und gegen Norwegen (3. Juni) 25 Spielerinnen.

