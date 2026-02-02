Mehrere Nati-Stars führen ihre Teams zum Sieg

Diverse Nati-Spielerinnen sind im Ausland als Torschützinnen erfolgreich und führen ihre Teams zum Sieg. Hier gibts die Übersicht.

Freiburg-Sieg dank Schweizer Trio

In der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem Hamburger SV sorgen die Schweizerinnen für den Unterschied. Julia Stierli trifft nach einem Assist von Svenja Fölmli zum 1:0, rund acht Minuten vor Schluss realisiert Fölmli dann selbst das 2:0 – dank einer Vorlage von Alena Bienz, die erst wenige Minuten zuvor eingewechselt wurde. Mit Leela Egli steht eine vierte Schweizerin für Freiburg im Einsatz.

Kamber trifft erstmals für Union Berlin

Lia Kamber feiert nach ihrem Wintertransfer von Basel zu Union Berlin ihren ersten Treffer in der Bundesliga. Für die Köpenickerinnen erzielt sie tief in der Nachspielzeit das 4:2 gegen Essen und sichert ihrem Team so den Sieg. Während Kamber durchspielt, muss Goalie Nadine Böhi den Sieg von der Bank aus sehen.

Schertenleib mit Tor bei klarem Barça-Sieg

Der FC Barcelona gewinnt gegen Sevilla klar mit 4:1. Für das 2:0 sorgt Sydney Schertenleib nach gut 30 Minuten und aus knapp 16 Metern. In der spanischen Liga führt der Titelverteidiger aus Katalonien weiter mit 10 Punkten vor Real Madrid.

Xhemaili-Assist reicht nicht

Beim 2:2 zwischen Feyenoord Rotterdam und der PSV Eindhoven gibt Riola Xhemaili für Eindhoven nach 20 Minuten den Assist zum zwischenzeitlichen 2:0. Wegen eines Last-Minute-Ausgleichs der Heimmannschaft teilen sich die Teams schliesslich die Punkte.

Crnogorcevic verliert Schweizer Duell

Das Schweizer Duell zwischen dem RC Strasbourg und Dijon endet mit einem klaren Sieg für Dijon. Beim 3:0 sieht Meriame Terchoun den Triumph ihres Teams von der Bank, während Ana-Maria Crnogorcevic für Strasbourg von Beginn an spielt. Kurz vor Schluss wird sie durch Eseosa Aigbogun ersetzt.

Wandeler mit Assist bei Niederlage

Bei der 1:2-Niederlage von West Ham United gegen Tottenham Hotspur steht Leila Wandeler in der Startelf. Nach nur zehn Minuten liefert sie den Assist zum 1:0. Im Londoner Derby, in dem Seraina Piubel für West Ham in der 86. Minute eingewechselt wird, behält Tottenham schliesslich das bessere Ende für sich.