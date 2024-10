Seit Sommer trainiert Sydney Schertenleib (17) beim FC Barcelona an der Seite von Weltstars. Die Anfrage des spanischen Topklubs erfolgte über Instagram.

Im Sommer hat Sydney Schertenleib bei Barcelona einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Foto: Instagram 1/6

Lucas Werder Reporter Fussball

Wenn die italienische Zeitung «Tuttosport» Ende Oktober den Golden-Boy-Award verleiht, kann der Sieger eigentlich nur Lamine Yamal (17) heissen. Der spanische Europameister ist der Top-Favorit auf die Auszeichnung für den besten Spieler unter 21 Jahren.

Nicht ganz so gross fallen die Siegeschancen von Sydney Schertenleib (17) aus, die es bei den Frauen in die Top 10 geschafft hat. Und im Gegensatz zu Yamal, der bereits 63 Spiele für Barcelona auf dem Konto hat, wartet die Zürcherin auch noch auf ihren ersten Einsatz für das Profi-Team der Katalanen.

Viel fehlt allerdings nicht. Schon viermal hat Schertenleib den Sprung ins Kader geschafft, zuletzt auch in der Champions League beim 9:0 gegen Hammarby. «Aber ich muss mir meinen ersten Einsatz noch verdienen. Einfach zwei Monate mittrainieren reicht da nicht aus», sagt Schertenleib, als sie am Montag ins Nati-Camp in Regensdorf ZH einrückt.

Training mit zwei Weltfussballerinnen

Zu genügend Spielminuten kommt die Mittelfeldspielerin trotzdem. Fünfmal stand Schertenleib bislang für Barcelona B in der zweithöchsten Liga im Einsatz, jedes Mal über 90 Minuten. Auch zwei Tore hat die dreifache Nationalspielerin schon auf dem Konto. Die Trainings absolviert sie aber weiterhin mit dem Profi-Team um die beiden Weltfussballerinnen Alexia Putellas (30) und Aitana Bonmati (26).

So sieht es der langfristige Plan vor, mit dem Barcelona das Supertalent im Sommer nach Spanien gelockt hat. Die erste Anfrage erfolgte allerdings nicht etwa über eine Berateragentur, sondern per Instagram Direktnachricht. «Ich musste zuerst googeln, ob das echt ist», erzählt Schertenleib. Weil sich die Anfrage aber als seriös herausstellt, reist sie mit ihrer Familie kurz darauf ein erstes Mal nach Barcelona, um sich die legendäre Fussball-Jugendakademie La Masia genauer anzuschauen. Beim zweiten Besuch folgt schliesslich die Unterschrift.

In Zürich hat Schertenleib mit einer GC-Teamkollegin in einer WG gewohnt, in Barcelona hat sie ein Einzelzimmer auf dem Trainingscampus bezogen. Der grösste Vorteil ihrer neuen Wohnsituation: «Es wird jeden Tag für uns gekocht», erzählt Schertenleib schmunzelnd. Dass ihr auf dem Gelände auch gelegentlich Lamine Yamal über den Weg läuft, ist zweitrangig.

