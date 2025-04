vor 23 Minuten

Zusammenfassung der PK

Neben dem Fussball dominiert vor allem ein Thema die Frauen-Nati: das Baby von Nati-Star Ramona Bachmann. Die 34-Jährige hat sich mit ihrer Frau Charlotte dazu entschieden, ihr Kind in Frankreich auf die Welt zu bringen. Aufgrund der Anfeindungen gegen die LGBTQ-Bewegung in den USA, wo sie seit 2024 spielt.

Zurück zum Fussball: Bachmann äussert sich auch zum Thema Karriereende in der Nationalmannschaft: «Ich bin mir noch nicht sicher, ob dies mein letzter Auftritt bei einem Grossturnier sein wird.» Der Fokus der Luzernerin liegt darauf, wieder in Bestform zu kommen. Gegen Ende spricht sie auch über die Schwächen und Stärken der französischen Mannschaft und verweist auf das unzureichende Teamgefüge der Französinnen. «Individuell haben sie die besten Spielerinnen, jedoch sind sie als Team nicht ganz auf der Höhe.»

Nach Bachmann spricht auch Julia Stierli, die morgen, Donnerstag, ihren 28. Geburtstag feiert, zu den Medien. Die Zürcherin, die in für den SC Freiburg in der Bundesliga spielt, hofft, sich am Freitag selbst mit einem Sieg zu beschenken. Die Chancen auf einen Siegt sind ihrer Meinung nach intakt: «Momentan sind wir auf einem sehr hohen Niveau, da teile Ramonas Meinung.»