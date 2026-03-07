Noten zum Quali-Sieg auf Malta Nati-Quartett um Lehmann überzeugt – Duo ungenügend

Die Schweizer Nati gewinnt auf Malta ungefährdet mit 4:1 und holt in der WM-Quali den zweiten Sieg. Vier Spielerinnen überzeugen, zwei sind allerdings ungenügend. Hier kommen die Noten.