Das Spiel verspricht Emotionen und ist mehr als eine Generalprobe

Kein Test ist wie jeder andere und bald gilt es ernst. Am 26. Juni trifft das Schweizer Frauen-Nationalteam in Winterthur auf Tschechien. Es ist das letzte Testspiel vor dem Auftakt zur Heim-EURO im Juli – und damit mehr als nur ein Härtetest. Es ist ein Versprechen.

Wer hier nicht dabei ist, verpasst mehr als ein Spiel

Ein Versprechen an das Publikum, das sich auf einen grossen Fussballsommer freuen darf. An ein Land, das Gastgeber ist. Und an ein Team, das bereit ist, Geschichte zu schreiben. Die EURO-Spiele der Schweiz sind längst ausverkauft.

Die Winterthurer Schützenwiese wird zur Bühne für den finalen Feinschliff. Taktik, Timing, Teamgeist – alles, was Pia Sundhage mit dem Team in den Wochen davor erarbeitet hat, soll in diesem Spiel sichtbar werden. Zu Hause. Vor vertrauten Gesichtern. Vor Fans, die den Unterschied machen können.

Für die Schweiz auf den Rängen

Damit möglichst viele diese Nati erleben können, bietet UBS als Hauptpartnerin des Schweizerischen Fussballverbands limitierte Stehplatz-Tickets für nur 10 Franken an. Wer schnell ist, sichert sich einen Platz auf den Tribünen – und einen Moment, der bleibt.

Exklusive Autogrammstunden mit der Nati Noch vor dem grossen Testspiel kannst du Spielerinnen der Frauen-Nati persönlich erleben. Am 20. Juni sind je zwei Nationalspielerinnen in UBS-Filialen in Zürich, Basel, Bern und Genf zu Gast, geben Autogramme, schreiben Widmungen und freuen sich auf Begegnungen mit Fans. Orte und Zeiten findest du auf dieser Website. Noch vor dem grossen Testspiel kannst du Spielerinnen der Frauen-Nati persönlich erleben. Am 20. Juni sind je zwei Nationalspielerinnen in UBS-Filialen in Zürich, Basel, Bern und Genf zu Gast, geben Autogramme, schreiben Widmungen und freuen sich auf Begegnungen mit Fans. Orte und Zeiten findest du auf dieser Website. Termin merken & vorbeikommen

Übrigens: Am 4. Juni hat der Schweizerische Fussballverband gemeinsam mit UBS das neue Projekt «Football for Girls» lanciert. Es ist eine nationale Initiative zur gezielten Förderung von Mädchen im Fussball. Mehr dazu findest du in der offiziellen Medienmitteilung.

Frauen-Nati, zeigt, was in euch steckt. Das ganze Land fiebert mit. Hopp Schwiiz!