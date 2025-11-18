DE
FR
Abonnieren

Nati-Star veröffentlicht Video
So sieht Lehmanns Wohnung nach dem Einbruch aus

Einbrecher hinterlassen in der Wohnung von Alisha Lehmann eine Unordnung. Die Nati-Fussballerin nervt sich auf Instagram über die Täter.
Publiziert: 07:27 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen