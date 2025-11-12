DE
Letzte Spiele 2025
Frauen-Nati testet gegen Wales und Belgien

Der letzte Testspielgegner des Schweizer Frauen-Nationalteams im Kalenderjahr 2025 steht fest. Das Team von Neo-Nationaltrainer Rafel Navarro trifft am 2. Dezember auf Wales.
Publiziert: 11:57 Uhr
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Anhören
Die Schweizerinnen testet gegen Belgien und Wales.
Foto: Philipp Schmidli
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Bereits bekannt war das Aufeinandertreffen mit Belgien am 28. November. Ausgetragen werden beide Testspiele im spanischen Jerez, wo das Team von Pia Sundhages Nachfolger Rafel Navarro sich ab dem 24. November zum Abschluss des Länderspieljahres einfinden wird.

Letztmals spielten die Schweizerinnen im Oktober 2022 gegen Wales. Damals sicherten sie sich im Letzigrund in Zürich im Rahmen eines Barrage-Spiels die WM-Qualifikation für die Endrunde 2023.

Die beiden Partien gegen Belgien und Wales werden wichtige Tests für die Schweizerinnen, denn bereits im kommenden März startet das Team in die WM-Qualifikation für das Turnier 2027 in Brasilien. Erster Gegner in dieser ist Nordirland, die Partie wird am 3. März in der Schweiz ausgetragen.

Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
