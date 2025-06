Katrin Lehmann stellt unsere Nati-Stars vor «Alisha Lehmann? Sie ist so wichtig für den weltweiten Fussball!»

In wenigen Wochen rollt der Ball an der Frauen-EM in der Schweiz. Die aktuelle Situation bei der Frauen-Nati ist nach den letzten Resultaten angespannter als auch schon. TV-Expertin Katrin Lehmann nimmt für Blick einzelne Charaktere genauer unter die Lupe.

Publiziert: vor 35 Minuten