Ivelj begeistert von Stimmung «Ich habe Gänsehaut bekommen»

Die Schweizer Nati verliert in England nur knapp mit 0:1: Eine klare Steigerung gegenüber der 0:6-Klatsche am Freitag gegen Deutschland. Noemi Ivelj von GC zeigt sich begeistert ob der Stimmung in Sheffield.