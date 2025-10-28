DE
FR
Abonnieren
Schottland
Schottland
20:30
Schweiz
Schweiz
Zum Fussball-Kalender
Schottland
Schottland
Ab 20:30 Uhr
Vs
Schweiz
Schweiz

Zwei Änderungen
Lehmann von Beginn weg: Diese Elf schickt Sundhage auf den Platz

Teilen
vor 19 Minuten

Aufstellungen

Es werde einige Änderungen geben, kündigte Pia Sundhage im Vorfeld der Partie an. Geworden sind es letztendlich nur deren zwei. Für die verletzt abgereiste Alayah Pilgrim, die gegen Kanada das einzige Tor erzielt hatte, spielt Alisha Lehmann. Ausserdem wird Viola Calligaris von Noemi Ivelj ersetzt.

16:08 Uhr

Das Schweizer Personal

Nach dem Spiel gegen Kanada hat Alayah Pilgrim das Nati-Camp verlassen. Die einzige Torschützin vom letzten Freitag fällt mit Fussproblemen aus. Trainerin Pia Sundhage hat jedoch bereits einige Veränderungen im Team angekündigt. Konkret darauf eingehen wollte sie aber nicht. Wir sind auf die Startaufstellungen gespannt.

16:05 Uhr

Sundhage auf Abschiedstournee?

Das grösste Fragezeichen in der Schweizer Nati steht aktuell hinter der Trainerin Pia Sundhage. Nach der überaus erfolgreichen EM und dem Sieg im Testspiel gegen Kanda (Weltnummer 9) am Freitag, könnte die Schwedin bald auf Abschiedstournee gehen. Ihr Vertrag, der Ende dieses Jahres ausläuft, wurde bis jetzt nicht verlängert. Für eine Verlängerung hat Sundhage eine Forderung gestellt: einen Vollzeit-Assistenten. Darum ist dieses Testspiel für Sundhage nicht unbedeutend, sie will sportlich weitere Argumente für eine Vertragsverlängerung liefern.

16:03 Uhr

Ausgangslage

Die Schottinnen sind auf dem Papier der leichtere Gegner als die Kandarierinnen. In der Weltrangliste liegen sie einen Platz hinter der Schweiz. Zuletzt traf man in der WM-Qualifikation 2018 aufeinander, wobei jeweils das Heimteam siegte.

Die Schottinen absolvierten ebenfalls letzten Freitag ein Testspiel. Dank eines Treffers von Weir in der 90. Minute gewann man mit 2:1 gegen Marokko.

16:00 Uhr

Herzlich willkommen

Die Nati spielt heute erstmals seit dem 30. Mai wieder ein Auswärtsspiel. Im KDM Group East End Park, in Dunfermline trifft die Schweiz auf Schottland. Acht Grad, Wind und eine Niederschlagswahrscheinlichkeit von 50 Prozent wartet auf die Nati. Das Testspiel wird um 20:30 Uhr angepfiffen – hier verpasst du nichts.

Ende des Livetickers
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
Die letzten Spiele
Anstoss
Dienstag
28. Oktober 2025 um 20:30 Uhr
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)