Lehmann von Beginn weg: Diese Elf schickt Sundhage auf den Platz

Ausgangslage

Die Schottinnen sind auf dem Papier der leichtere Gegner als die Kandarierinnen. In der Weltrangliste liegen sie einen Platz hinter der Schweiz. Zuletzt traf man in der WM-Qualifikation 2018 aufeinander, wobei jeweils das Heimteam siegte.

Die Schottinen absolvierten ebenfalls letzten Freitag ein Testspiel. Dank eines Treffers von Weir in der 90. Minute gewann man mit 2:1 gegen Marokko.