Auf Penalty-Aufruhr folgt Luyet-Traumtor

Schlussfazit

Was für ein Abschluss dieser Länderspielpause. Nach dem Unentschieden gegen Australien gewinnen die Schweizerinnen gegen Frankreich! In der ersten Hälfte schiesst Bachmann die Nati vom Punkt in Führung. Ein geschenkter Penalty, der unter dem Strich aber in Ordnung geht, weil bereits in der 4. Minute hätte es Elfer geben müssen. Dann zeigt Frankreich seine Qualität und kommt durch Gago zum Ausgleich.

Vorhang auf, für Naomi Luyet (18)! Das Supertalent von YB wird in der 54. Minute lanciert, zieht nach innen und schlenzt das Leder überragend ins lange Eck. Ein Tor, welches einen Platz im Louvre verdient hätte. Es ist Luyets erstes Tor in der Schweizer Nati. Diesen Vorsprung bringen die Spielerinnen dann über die Zeit und so gibt es den ersten Sieg gegen unsere westlichen Nachbarn seit 2002 – damals Siegtorschützin: Lara Dickenmann.