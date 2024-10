Die Schweiz überzeugt gegen Australien und Frankreich mit zwei starken Auftritten. Foto: Pascal Muller/freshfocus 1/6

Lucas Werder Reporter Fussball

Ein neuer Zuschauerrekord in Zürich, ein Coup gegen die Weltnummer 10 in Genf – schon 246 Tage vor dem Start ins Heim-Turnier scheint die Nati in EM-Form. Auch Lara Dickenmann (38) zeigt sich nach den beiden Testspielauftritten gegen Australien (1:1) und Frankreich (2:1) mächtig beeindruckt. «Vor allem defensiv war das richtig stark. Das war phasenweise wie aus dem Lehrbuch», so die Blick-Expertin.