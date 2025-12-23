Julia Simic ist per sofort die neue Co-Trainerin beim Frauen-Nationalteam. Die Deutsche bringt reichlich Erfahrung aus ihrer Karriere und als TV-Expertin mit.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Einen Tag vor Heiligabend verkündet der Schweizerische Fussballverband, dass eine neue Co-Trainerin fürs Frauen-Nationalteam gefunden wurde: Julia Simic wird künftig Cheftrainer Rafel Navarro (39) assistieren.

Die 36-Jährige war selbst Fussballerin, spielte unter anderem für die beiden deutschen Top-Klubs Bayern und Wolfsburg. Später wechselte sie in die englische Liga zu West Ham, wo sie mit Nati-Star Alisha Lehmann (26) zusammen in einer WG wohnte, und beendete ihre Karriere dann in Italien bei der AC Milan. In der deutschen Nationalmannschaft kam die Mittelfeldspielerin auf zwei Einsätze. Zuletzt war sie U20-Trainerin bei Eintracht Frankfurt und TV-Expertin bei Sky und Dazn.

«Julia verfügt über grosse internationale Erfahrung und ein modernes Verständnis des Spiels. Sie wird unserem Team sportlich wie menschlich sehr guttun», wird Navarro, der nun seinen Staff komplett hat, in der Medienmitteilung zitiert. Marion Daube (49), Direktorin Frauenfussball beim SFV, sagt, dass Simic «hervorragend» zur Philosophie passe: «Sie kann junge Spielerinnen begeistern, fordern und fördern und hat eine klare Idee davon, wie wir als Team weiter wachsen können.»

Auch ihre Landsfrau Nadine Angerer (47) wird dem Nationalteam erhalten bleiben. Die Zusammenarbeit mit der Ikone, die seit März 2024 Goalietrainerin der Schweiz ist, war bis Ende 2025 festgelegt und wird nun verlängert.

