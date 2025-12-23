DE
FR
Abonnieren

Deutsche TV-Expertin
Ex-Fussballerin wird Co-Trainerin bei Frauen-Nati

Julia Simic ist per sofort die neue Co-Trainerin beim Frauen-Nationalteam. Die Deutsche bringt reichlich Erfahrung aus ihrer Karriere und als TV-Expertin mit.
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/5
Sie ist die neue Assistenztrainerin bei der Frauen-Nati: Julia Simic.
Foto: Icon Sport via Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Einen Tag vor Heiligabend verkündet der Schweizerische Fussballverband, dass eine neue Co-Trainerin fürs Frauen-Nationalteam gefunden wurde: Julia Simic wird künftig Cheftrainer Rafel Navarro (39) assistieren.

Die 36-Jährige war selbst Fussballerin, spielte unter anderem für die beiden deutschen Top-Klubs Bayern und Wolfsburg. Später wechselte sie in die englische Liga zu West Ham, wo sie mit Nati-Star Alisha Lehmann (26) zusammen in einer WG wohnte, und beendete ihre Karriere dann in Italien bei der AC Milan. In der deutschen Nationalmannschaft kam die Mittelfeldspielerin auf zwei Einsätze. Zuletzt war sie U20-Trainerin bei Eintracht Frankfurt und TV-Expertin bei Sky und Dazn.

«Julia verfügt über grosse internationale Erfahrung und ein modernes Verständnis des Spiels. Sie wird unserem Team sportlich wie menschlich sehr guttun», wird Navarro, der nun seinen Staff komplett hat, in der Medienmitteilung zitiert. Marion Daube (49), Direktorin Frauenfussball beim SFV, sagt, dass Simic «hervorragend» zur Philosophie passe: «Sie kann junge Spielerinnen begeistern, fordern und fördern und hat eine klare Idee davon, wie wir als Team weiter wachsen können.»

Auch ihre Landsfrau Nadine Angerer (47) wird dem Nationalteam erhalten bleiben. Die Zusammenarbeit mit der Ikone, die seit März 2024 Goalietrainerin der Schweiz ist, war bis Ende 2025 festgelegt und wird nun verlängert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
3
3
9
2
Schweiz
Schweiz
3
1
4
3
Finnland
Finnland
3
0
4
4
Island
Island
3
-4
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
11
9
2
Italien
Italien
3
-1
4
3
Belgien
Belgien
3
-4
3
4
Portugal
Portugal
3
-6
1
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
3
7
9
2
Deutschland
Deutschland
3
0
6
3
Polen
Polen
3
-4
3
4
Dänemark
Dänemark
3
-3
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
7
9
2
England
England
3
8
6
3
Niederlande
Niederlande
3
-4
3
4
Wales
Wales
3
-11
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz (F)
Schweiz (F)
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz (F)
        Schweiz (F)