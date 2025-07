Foto: POOL/AFP via Getty Images

Der Frauenfussball ist angekommen. Im Stadion, im Fernsehen, in den Headlines. Bald auch beim Blick Live Quiz. Wer morgen mitspielen will, holt sich am besten schon heute einen Vorsprung.

Gleiches Feld, gleiche Chancen

Acht Schweizer Städte sind Gastgeber der UEFA Women’s EURO 2025. Zürich, Basel, Genf, Bern, Luzern, St. Gallen, Thun und Sion empfangen die besten Nationalmannschaften Europas. Sion liegt am südlichsten. Insgesamt werden mehr als 700'000 Menschen die 31 Spiele live in den Stadien mitverfolgen können. Schätzungsweise werden weltweit 500 Millionen Menschen den Grossevent vor dem TV mitverfolgen.

Gespielt wird nach denselben Regeln wie bei den Männern. Dass man das überhaupt erwähnen muss, zeigt, wie zäh manche Fragen kleben. Die Antwort ist einfach: Das Feld ist gleich gross. Der Ehrgeiz auch.

England will den Titel verteidigen. Die Schweiz hofft auf ein Sommermärchen. Und ganz oben in der Weltrangliste? Stehen noch immer die USA. Auch nach dem frühen WM-Aus 2023 bleiben sie das Mass der Dinge – zumindest auf dem Papier.

Und die AXA? Ist mittendrin. Nicht nur als Sponsorin, sondern als offizielle Partnerin der Volunteers. Jener Frauen und Männer also, die im Hintergrund dafür sorgen, dass das Turnier läuft, bevor überhaupt der erste Ball rollt. Ohne die 2500 Volunteers, die im Einsatz stehen, würde es keine UEFA Women’s EURO 2025 geben. Und ohne starke Partner kein verlässliches Fundament.

Im nationalen Alltag sorgt die AXA Women’s Super League dafür, dass der Aufschwung nicht nur international sichtbar wird. Zehn Teams spielen aktuell in der obersten Liga. Meisterinnen 2025 sind die YB-Frauen.

Fussball trifft Perspektive

Auch persönlich verändert sich gerade viel. Livia Peng, die Schweizer Nati-Goalie, zieht zum Beispiel weiter. Sie wechselt zu Chelsea, nachdem sie zuletzt in Bremen zwischen den Pfosten stand. Ein Karriereschritt, der zeigt, wie international der Frauenfussball geworden ist und wie selbstverständlich dieser Weg mittlerweile auch für Schweizer Spielerinnen ist.

Genau dort setzt auch die AXA an. Mit Haltung, nicht mit Schlagworten. Das Motto der UEFA Women’s EURO 2025 Kampagne der AXA: Keep on Kicking.

Morgen gibts das Quiz. Heute kennst du die Antworten. Was du daraus machst, liegt bei dir.