Finnland setzte sich Ende 2024 in den EM-Playoffs gegen Schottland durch – das Rückspiel endete mit einem 2:0-Sieg für das Team von Cheftrainer Marko Saloranta.

Doch zuletzt in der Nations League konnten die Skandinavierinnen nicht restlos überzeugen. In der Liga B resultierte Schlussrang zwei – hinter den Serbinnen, die am letzten Spieltag in Helsinki durch ein finnisches Eigentor in der 84. Minute zu einem 1:1 kamen.

Das finnische Nationalteam hat in den letzten Jahren grosse Fortschritte gemacht. Ein Pluspunkt sind die unermüdlichen Aussenverteidigerinnen, die durch ihren Vorwärtsdrang Torgefahr ausstrahlen. Finnland hat zuletzt durch eine gute Chancenverwertung positiv auf sich aufmerksam gemacht.

Vor drei Jahren bei der EM in England schied Finnland in einer Gruppe, bestehend aus Deutschland, Spanien und Dänemark, punktlos aus.

Tinja-Riikka Korpela

Alter: 39

Klub: vereinslos – zuletzt Servette FC Chênois.

Position: Tor

Korpela ist eine Ikone des finnischen Fussballs und steht bereits zum vierten Mal an einer Europameisterschaft im Kader. Mit über 130 Länderspielen ist sie die erfahrenste Torhüterin des Landes – eine Marke, die so schnell wohl niemand übertreffen wird. Die 39-Jährige stand bei zahlreichen Topklubs unter Vertrag, darunter Bayern München, Everton, Tottenham und der AS Roma. Zuletzt war sie bei Servette in der Schweiz. Als junge Spielerin fehlten ihr weibliche Vorbilder im Profisport, eine Karriere als Spitzensportlerin schien damals kaum greifbar. Heute ist sie selbst ein Vorbild für viele junge Fussballerinnen – auch, weil sie offen zu ihrer Sexualität steht. «Irgendwann wurde mir klar: Warum sollte ich den Leuten nicht sagen, dass ich eine Freundin habe, dass ich glücklich bin und dass alles gut ist?»

Anna Koivunen

Alter: 23

Klub: Djurgardens IF

Position: Tor

Koivunen gab im Februar 2024 ihr Debüt im Tor des finnischen Nationalteams. Sie beschreibt sich selbst als Keeperin, die mit beiden Füssen stark ist und ihre Vorderleute beim Spielaufbau unterstützen kann. 2018 wurde sie zur Nachwuchsfussballerin des Jahres gewählt und schaffte es an der U17-EM ins All-Star-Team. Ihr grosses Ziel: eines Tages die Nummer 1 im Nationalteam zu sein – und bei einem europäischen Spitzenklub unter Vertrag zu stehen.

Anna Tamminen

Alter: 30

Klub: Hammarby IF

Position: Tor

Als Teenager hatte Tamminen keine Karriere im Profifussball im Sinn und studierte nach der Schule zunächst Physiotherapie. Mit 20 Jahren gab sie dann ihr Debüt in der finnischen Liga – eine Saison, die ihre Leidenschaft für den Fussball endgültig entfachte. In den vergangenen Jahren spielte sie in der schwedischen Damallsvenskan. Als sie zu Hammarby wechselte, arbeitete sie zunächst nebenbei als Lastwagenfahrerin – in den engen Strassen Stockholms keine einfache Aufgabe. Bald gab sie jedoch diesen Nebenjob wieder auf. Vor zwei Saisons wurde sie zur wertvollsten Spielerin des Jahres und zur besten Torhüterin der Liga gewählt. 757 Minuten blieb sie ohne Gegentor – ein Rekord von 13 Spielen in Folge in der Damallsvenskan. «Rückblickend denke ich nicht, dass es mein Rekord war, sondern der Verdienst des ganzen Teams.»

Eva Nyström

Alter: 25

Klub: West Ham United

Position: Verteidigung

Nyström spielte sechs Jahre lang in Schweden, bevor sie Anfang 2025 zu West Ham wechselte. «Ich hatte das Gefühl, in Stockholm bei Hammarby alles gesehen und alles Mögliche erreicht zu haben», sagte sie rückblickend. In Schweden gewann sie 2023 das Double und sammelte zudem Champions-League-Erfahrung. West-Ham-Trainerin Rehanne Skinner beschrieb sie einst als selbstbewusste und technisch versierte Innenverteidigerin. Im Nationalteam tritt Nyström in die Fussstapfen der langjährigen Stammspielerin Anna Westerlund, die ihre Karriere nach der letzten EM beendet hat.

Emma Koivisto

Alter: 30

Klub: AC Milan

Position: Verteidigung

«Liebe Emma, aus irgendeinem Grund fällt es uns schwer, miteinander zu reden, also dachte ich, ich wende mich schriftlich an dich.» Mit diesen Worten begann der Vater von Emma Koivisto im Jahr 2014 einen Brief an seine damals 19-jährige Tochter – um sie zu ermutigen, ein Sportstipendium an der Universität von Florida anzunehmen. Koivisto zögerte, denn sie war in ihrer Jugend sehr schüchtern: «Ich habe mit niemandem wirklich gesprochen. Es war nicht leicht für mich, neue Leute kennenzulernen.» In den USA legte sie diese Zurückhaltung ab – und ihre Karriere nahm Fahrt auf. Es folgten Stationen in Brighton, Liverpool und schliesslich in Mailand. Ob sie den Brief ihres Vaters gelesen hat? Ja. Aber gesprochen haben sie später nicht mehr darüber.

Natalia Kuikka

Alter: 29

Klub: Chicago Stars FC

Position: Verteidigung

Kuikkas Eltern wussten, dass ihre Tochter gut Fussball spielte – aber wie gut sie wirklich war, wurde ihnen erst bewusst, als sie sie im Dezember 2018 in Florida besuchten. Aus dem eisigen Kemi in Lappland reisten sie in die Wärme der US-Ostküste – und wurden dort auf der Strasse angesprochen: Ob sie Natalias Eltern seien? Vor dieser Offenbarung war Kuikka bereits mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert worden. Mit 17 stand sie 2013 im Kader für die EM – gleichzeitig spielte sie in mehreren Nachwuchsteams. Die Belastung wurde irgendwann zu gross. «Ich musste weg vom Fussball. Ich habe meinen Schulfreunden viel zu verdanken. Sie haben mich wieder aufgerichtet, sodass ich weitermachen konnte», sagte sie später.

Joanna Tynnilä

Alter: 23

Klubs: SK Brann

Position: Verteidigung

Tynnilä schrieb in der Saison 2023/24 mit dem SK Brann norwegische Fussballgeschichte: Die Equipe aus Bergen war das erste norwegische Frauen-Team, das in die Gruppenphase der Champions League einzog – und erreichte sogar prompt die Viertelfinals. «Vielleicht bin ich in meinem Spiel aggressiver geworden», sagte sie über ihre Entwicklung in Norwegen. «Und ich habe auch mein Aufbauspiel verbessert.» Tynnilä ist bekannt als ruhige, selbstbewusste und technisch versierte Verteidigerin. Ihr Wechsel 2023 von HJK Helsinki zu Brann steht exemplarisch für die positive Entwicklung des Frauenfussballs in Finnland.

Nea Lehtola

Alter: 26

Klub: SK Brann

Position: Verteidigung

«Ich hatte das Gefühl, dass mich niemand versteht, sieht oder hört.» Vor zwei Jahren fühlte sich Lehtola frustriert und allein, weil sie das Gefühl hatte, bei ihren körperlichen Schmerzen keine Unterstützung zu bekommen. Sie erkannte, dass sie vielleicht Gleichgesinnte brauchte, die ähnliche Erfahrungen machten. Mutig postete sie ein Video auf Tiktok, in dem sie offen über ihre Gefühle während der Verletzungszeit sprach – und erhielt überraschend Hunderte von Kommentaren. Dabei wurde ihr klar, dass sie anderen in derselben Situation helfen kann, indem sie ihre Geschichte teilt. Seitdem veröffentlicht Lehtola weitere Videos, in denen sie über das Leben als Profifussballerin im Ausland spricht. «Ich habe darüber gesprochen, wie wichtig es ist, gehört und gesehen zu werden.»

Nora Heroum

Alter: 30

Klub: vereinslos – zuletzt UC Sampdoria

Position: Verteidigung

Heroum wuchs in einer finnisch-marokkanischen Familie im Osten Helsinkis auf. «Ich habe meinem ein Jahr älteren Bruder immer beim Training zugeschaut und wollte unbedingt mitspielen. Bald durfte ich mit den Jungs mittrainieren – das half mir, Mut und Durchsetzungsvermögen zu entwickeln.» In Finnland wurde sie schnell zum Star, als sie 2017 zu Brescia wechselte. Kurz darauf zog es sie zur noch prestigeträchtigeren AC Milan. Mit Sampdoria stieg sie 2024/25 in die Serie B ab. Sie ist noch ohne Vertrag für die nächste Saison.

Emmi Siren

Alter: 24

Klub: vereinslos – zuletzt FC Nordsjaelland

Position: Verteidigung

Emmi Siren und ihre Zwillingsschwester Oona wurden in der Stadt Vantaa nahe Helsinki geboren. Die beiden wuchsen in einer Fussballfamilie auf und begannen schon vor der Schulzeit zu spielen. Emmi schloss sich zunächst dem örtlichen Verein Tikkurila Palloseura an. Als sie ihrer Familie von einem Tor erzählte, das sie im Training erzielt hatte, war Oona so begeistert, dass sie sich ebenfalls dem Team anschloss. In ihrer Jugend spielte Emmi als Stürmerin, wechselte später ins Mittelfeld und schliesslich in die Verteidigung. Heute ist sie eine technisch versierte defensive Spielerin auf den Aussenbahnen, die bei Angriffen gerne mit nach vorne prescht. Die Schwestern zogen einst zusammen nach Kuopio, wo die Arbeitsteilung im Haushalt klar war: Emmi kochte, Oona machte sauber. Die letzten eineinhalb Jahre stand Emmi in Dänemark beim FC Nordsjaelland unter Vertrag, dieser lief Ende Juni aus.

Maaria Roth

Alter: 26

Klub: HJK Helsinki

Position: Verteidigung

Als Captain führte Maaria Roth HJK 2024 zum Gewinn des finnischen Doubles. Vor drei Jahren legte sie eine Auszeit vom Fussball ein und nahm einen Job in den USA an. Diese Pause gab ihr neue Kraft und Motivation für die Rückkehr aufs Spielfeld. «Man kann es immer besser machen, aber das Double hat sich sehr gut angefühlt, und ich bin sehr glücklich darüber.» Roth ist eine linksfüssige Innenverteidigerin, die auch auf der linken Aussenbahn agieren kann. Auf dem Platz überzeugt sie vor allem als Leaderin.

Anni Hartikainen

Alter: 21

Klub: FC Rosengard

Position: Verteidigung

Aufgrund des Ausfalls von Adelina Engman entschied sich Cheftrainer Saloranta, Hartikainen nachzunominieren. Mit KuPS (Kuopio) gewann sie dreimal in Serie die finnische Meisterschaft und 2023 auch noch den Pokal. Anfang Januar 2024 erfolgte der Wechsel nach Schweden zum FC Rosengard nach Malmö – und prompt gabs auch in der Damallsvenskan den Meistertitel zu feiern.

Eveliina Summanen

Alter: 27

Klub: Tottenham Hotspur

Position: Mittelfeld

Im Frühling 2006 besuchte Eveliina Summanen mit ihrem Vater ein Training im ostfinnischen Lappeenranta. Ihr Vater bat den Trainer, sie bei den Jungs mitspielen zu lassen – und dieser erkannte schnell ihr aussergewöhnliches Talent. Heute spielt Summanen für Tottenham und ist eine feste Grösse im Nationalteam. «Bei den finnischen Juniorinnen-Nationalteams hörte ich oft, dass ich mich mental weiterentwickeln müsse. Ich wurde daran erinnert, meinen Zeitplan zu organisieren, mich an die Grundlagen zu halten und Verantwortung zu übernehmen. Mir wurde klar, dass ich mich auch abseits des Spielfelds zusammenreissen muss.»

Katariina Kosola

Alter: 24

Klub: Malmö FF

Position: Mittelfeld

Im Herbst 2023 sorgte Kosola in Finnland für Aufsehen, als sie in der Champions League für Häcken den Siegtreffer gegen Real Madrid erzielte. «Ich konnte es damals gar nicht glauben. Ein Jahr zuvor hätte ich mir so etwas nicht träumen lassen.» Ihren Durchbruch feierte sie bei HJK, bevor sie den Schritt nach Schweden wagte. Ende 2022 gab sie ihr Debüt im Nationalteam und ist seither eine wichtige Stütze. Zu ihren Stärken zählen Schnelligkeit, Ausdauer und ein präziser Schuss – Eigenschaften, die sie zu einer grossen Gefahr für die Gegnerinnen machen.

Ria Öling

Alter: 30

Klub: vereinslos – zuletzt Crystal Palace

Position: Mittelfeld

Schon als Kind fielen Ölings Ballgefühl und ihr Siegeswille auf. Weil sie zu den Kleinsten gehörte, wusste sie, dass sie ihre Gegner vor allem mit Geschick und Schnelligkeit schlagen musste. Heute ist sie eine versierte Spielmacherin, die den Ball sicher führt und stets das Auge für den entscheidenden Pass hat. Auf dem Feld ist Öling eine ruhige Persönlichkeit, die nur spricht, wenn es wirklich wichtig ist, und ansonsten eher beobachtet. Im Winter 2025 wechselte sie zu Crystal Palace, wo ihr Vertrag Ende Juni auslief.

Oona Siren

Alter: 24

Klub: West Ham United

Position: Mittelfeld

Oona Siren, Zwillingsschwester von Emmi, fand durch ihre Schwester zum Fussball. «Ich weiss nicht, ob ich ohne Emmi jemals damit angefangen hätte. Auch die Gewissheit, immer eine Freundin zum Kicken zu haben, war für mich sehr wichtig.» Die beiden wurden oft als unzertrennliches Duo wahrgenommen und sprachen manchmal sogar im Plural von sich. Oona etablierte sich als Mittelfeldspielerin und wurde zweimal zur besten Spielerin der finnischen Liga auf dieser Position gewählt. Erst Anfang 2024 trennten sich ihre Wege. Oona Siren: «Jetzt führen wir sozusagen unser eigenes Leben.»

Olga Ahtinen

Alter: 27

Klub: Tottenham Hotspur

Position: Mittelfeld

Ahtinen hat hart für ihren Erfolg gearbeitet. «Als ich jünger war und intensiv trainierte, fiel es mir manchmal schwer, zu glauben, dass ich davon auch leben könnte.» Während ihrer Zeit in Finnland fragte sie sich oft, ob es nicht einfacher wäre, zu Hause zu bleiben und wie andere in ihrem Alter zu arbeiten. «Ich hatte nie Geld für Freizeitaktivitäten, weil ich jede freie Minute nutzte, um im Fussball besser zu werden.» Im August 2023 zahlte sich die harte Arbeit schliesslich aus, als sie vom schwedischen Verein Linköping zu Tottenham nach England wechselte. Auf dem Platz ist Ahtinen dafür bekannt, das Spiel zu lenken und ihre Mitspielerinnen zu motivieren.

Vilma Koivisto

Alter: 22

Klub: Linköping FC

Position: Mittelfeld

Fussball liegt Vilma Koivisto im Blut. Ihr Vater spielte in den frühen 2000er-Jahren in der Männerliga in Rovaniemi und meldete sie früh in einer Fussballschule an. Anfangs war sie noch zurückhaltend, doch bald sprang der Funke für den Sport über. Koivisto spielte im Sommer wie im Winter – obwohl Rovaniemi am Polarkreis liegt. Ihre Eltern unterstützten sie aktiv bei der Suche nach einem Verein im Ausland. Mit 15 Jahren zog sie deshalb nach Schweden, um dort Fussball zu spielen. Koivisto: «Wer im Norden gut werden will, muss oft wegziehen, um sich weiterzuentwickeln.» Sie gilt als vielseitige Spielerin, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann.

Linda Sällström

Alter: 36

Klub: Vittsjö GIK

Position: Sturm

Sällström ist eine lebende Legende des finnischen Frauenfussballs. Sie ist auf nationaler Ebene die erfolgreichste Torschützin (64 vor Turnierstart) aller Zeiten. Auch abseits des Platzes zeigt sie Mut: Sie engagiert sich in Menschenrechtsfragen und hat sich gegen Menschenrechtsverletzungen starkgemacht. Sällström war eine von über hundert Profispielerinnen, die die Fifa aufforderten, ihren Sponsoringvertrag mit dem saudi-arabischen Ölkonzern Aramco zu kündigen. «Das Geld von Aramco fühlt sich für mich wie schmutziges Geld an. Dabei richtet sich die Kritik an ‹Saudi Aramco› und den saudi-arabischen Staat – nicht an die Saudis selbst.»

Oona Sevenius

Alter: 21

Klub: FC Rosengard

Position: Sturm

Die 21-jährige Sevenius gehört zu jener Generation, die seit ihrer Kindheit davon träumt, Profifussballerin zu werden. Bereits mit 15 debütierte sie in der finnischen Liga und wechselte mit 17 zum Spitzenklub HJK. Dort profitierte sie von der Unterstützung erfahrener Teamkolleginnen – eine wichtige Mentorin war Essi Sainio, die als erste Finnin in der Bundesliga den Titel gewann. «Von Essi lernte ich, wie es ist, ins Ausland zu gehen, und dort die Schwierigkeiten zu meistern.» Anfang 2023 wagte sie den Schritt nach Italien zur AC Milan. Seit rund einem halben Jahr spielt sie nun in Schweden bei Rosengard.

Sanni Franssi

Alter: 30

Klub: vereinslos – zuletzt Real Sociedad

Position: Sturm

Franssis Weg ganz nach oben erforderte über 20 Jahre Einsatz und Durchhaltewillen. Für Aussenstehende mag ihre Karriere wie ein reibungsloser Aufstieg wirken – doch das ist nur die geschönte Version. «Jede Spielerin hat im Laufe der Karriere Herausforderungen zu bewältigen. Es ist nicht immer einfach und schön», so die ehemalige Spielerin des FC Zürich (2016/2017). In der Saison 2017/18 erreichte sie bei Juventus Turin den Höhepunkt, als sie die wichtigste Stürmerin war und mit dem Team die italienische Meisterschaft gewann. Nach nur einer Saison musste sie den Klub jedoch verlassen: «Das war mental schon etwas belastend.» Die letzten fünf Jahre spielte Franssi bei Real Sociedad. Ihr Vertrag in Spanien ist diesen Sommer ausgelaufen. Ihr Bruder Santeri Hatakka ist Eishockeyprofi und bestritt einige Spiele in der NHL (San Jose Sharks, New Jersey Devils).

Jutta Rantala

Alter: 25

Klub: vereinslos – zuletzt Leicester City

Position: Sturm

Rantala ist in den letzten Jahren zur gefährlichsten finnischen Stürmerin avanciert, da Linda Sällström nicht mehr ganz an ihre frühere Torquote anknüpfen konnte. Ihren Erfolg führt sie darauf zurück, dass sie sowohl beim Klub als auch im Nationalteam endlich auf ihrer bevorzugten Position als zweite Stürmerin oder der Nummer 10 spielen kann. In Schweden wurde sie lange Zeit als Aussenverteidigerin oder als Flügelspielerin eingesetzt. Ihr Zweijahresvertrag bei Leicester City ist vor wenigen Tagen ausgelaufen.

Heidi Kollanen

Alter: 28

Klub: Vittsjö GIK

Position: Sturm

Kollanen hat einen Weg hinter sich, den viele finnische Spielerinnen kennen: In ihrer Jugend probierte sie diverse Sportarten aus und spielte lange Zeit in Knabenmannschaften. Ihren ersten grösseren Rückschlag erlebte sie an der Florida State University in den USA. Sie war es sich gewohnt, die Schnellste und Stärkste zu sein – doch plötzlich war sie nur Durchschnitt und verlor das Selbstvertrauen. Sie brach das Studium ab: «Ich wollte mein Selbstvertrauen im Fussball zurückgewinnen und dort sein, wo meine Freunde sind.» Heute fühlt sich Kollanen in Schweden zu Hause – einem Land, das für sie inzwischen wie eine zweite Heimat geworden ist.

