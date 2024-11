1/6 Maddli ist das Maskottchen der Frauen-EM 2025. Foto: zVg

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Am Genfer Bahnhof Cornavin wurde am Freitagmorgen das Geheimnis gelüftet. Gut sieben Monate vor Beginn des Turniers präsentierte sich das EM-Maskottchen Maddli erstmals der Öffentlichkeit. Nach einer Zugfahrt nach Zürich wird der Bernhardiner-Welpe am Abend auch im Stadion Letzigrund sein, wenn die Nati in einem Testspiel auf Deutschland trifft.

Bernhardiner sind bekannt als Lawinenhunde. Maddli ist laut den Organisatoren deshalb der perfekte Begleiter auf der Reise zum «Summit of Emotions», dem Slogan der EM im kommenden Jahr. Der Name des Maskottchens ist eine Hommage an Madeleine Boll (71), die wohl bekannteste Schweizer Pionierin im Frauenfussball. Die Walliserin erhielt 1965 als 12-Jährige als erste Frau eine Spiellizenz, die ihr vom SFV aber bald wieder entzogen wurde – mit der Begründung, dass nur Buben und Männer spielberechtigt sind.

60 Jahre später findet in der Schweiz nun erstmals eine Frauen-EM statt, die am 2. Juli mit dem Eröffnungsspiel der Nati in Basel beginnt. Es ist das dritte grosse Fussball-Turnier in der Schweiz nach der Männer-WM 1954 und der Männer-EM 2008. Trix und Flix hiessen vor 16 Jahren die beiden Maskottchen am Turnier, das die Schweiz gemeinsam mit Österreich organisierte.

Maddli ist «neugierig und kühn»

Die EM-Organisatoren beschreiben in ihrer Mitteilung Maddli als «neugierig und kühn». Sie setze sich für Fairplay, Freundlichkeit und Selbstständigkeit ein. Der Bernhardiner-Welpe sei mehr als nur ein Maskottchen. «Maddli ist ein Freund und ein Symbol der Einheit, das uns daran erinnert, dass die Liebe zum Fussball uns zusammenbringen soll.»

Auch Lara Dickenmann (39) freut sich über das Maskottchen. «Maddlis Energie, Leidenschaft und Liebe zum Fussball fangen den Geist dieses Turniers und unseres schönen Landes perfekt ein», wird die EM-Botschafterin und Blick-Fussball-Expertin in einer Mitteilung zitiert. «Ich bin überzeugt, dass sie junge Fans in ganz Europa inspirieren und ihnen während dieses unglaublichen Ereignisses in der Schweiz Freude und Begeisterung bringen wird.»

