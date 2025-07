Die Nati hat geschafft, worauf die ganze Schweiz gehofft hat: Sie steht im Viertelfinal der Heim-EM. Gleichzeitig begeistert das Team von Pia Sundhage das Land nicht nur durch die sportlichen Leistungen auf dem Rasen: unverbraucht, frisch und mutig erobern die Schweizerinnen die Herzen der Fans und lösen damit eine riesige Euphorie aus. Spätestens seit dem Herzschlagfinale gegen Finnland gibt es niemanden im Land, der nicht mit der Nati fiebert.

Eine grosse Leistung, die wir so feiern wollen, wie sie es verdient hat: laut und mit ganz viel Bewegung. So wie es Alayah Pilgrim und Leila Wandeler beim 2:0-Sieg gegen Island vorgezeigt haben. «Wir freuen uns, dass unsere Dancemoves für so viel Begeisterung sorgen», meldet sich Pilgrim auf dem Nati-Instagramkanal zu Wort. Und kündigt für die nächsten Tage eine weitere Tanz-Offensive an – Tutorial inklusive.

Darum meint Blick: Lasst uns mit der Nati und für die Nati tanzen! Unter den Hashtags #wirfuerdienati und #dancethedream ruft Blick mit SFV-Partnerin UBS dazu auf, für die Schweizer Nati zu tanzen. Eine Aktion, die Fans im ganzen Land verbindet. Und die Nati vielleicht zu weitere Höhenflügen treibt. Wie das geht? Um es mit Alayah Pilgrims Worten zu sagen: «stay tuned!» – dranbleiben.