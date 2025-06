1/37 2:0-Torschützin Géraldine Reuteler (r.) weiss genau, bei wem sie sich zu bedanken hat: bei Riola Xhemaili. Foto: TOTO MARTI

Riola Xhemaili (gegenüber SRF)

«Ich würde sagen, dass das der grosse Befreiungsschlag vor der EM ist. Wir waren uns bewusst, dass wir liefern müssen. Es hat gut getan, Tore zu schiessen und Chancen zu kreieren. Und das mit vier verschiedenen Torschützinnen. Es ist einfach schön. Ich war jetzt ein Jahr nicht dabei, ich habe bei PSV gute Leistungen gezeigt, was mir hier jetzt auch hilft. Das Wichtigste ist, dass ich dem Team helfen kann.»

0:46 Ekstase auf der Schützi: Xhemaili leitet mit Traum-Assist Reutelers Führung ein

Luana Bühler (gegenüber SRF)

«Es tut mir extrem gut, dass ich noch ein paar Minuten sammeln konnte. Mich freut es, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Heute mit diesem Spiel, ein paar gute Tore und diese bombastische Stimmung – besser hätte es nicht sein können.» Bühler kommt nach einer längeren Verletzungspause wieder zum Einsatz. «Mir geht es körperlich sehr gut. Wir haben hart gearbeitet. Eine Halbzeit zu bekommen, ist super für mich. Spielrhythmus und Spielzeit tun immer gut. Für uns war wichtig, dass wir die Tore machen. Wir hatten sehr gute Ansätze, einige Chancen. Vielleicht hätte es das eine oder andere Tor mehr sein können. Ich hoffe, das können wir ab nächster Woche schiessen. Die Richtung und der offensive Fussball haben gestimmt. Mit dieser tollen Stimmung wissen wir, was auf uns wartet. Und wir könnens kaum erwarten.»

Livia Peng (gegenüber SRF)

«Am Schluss habe ich immer alles gegeben, um mich zu zeigen. Und dass ich jetzt spielen durfte, ist mega schön. Ich freue mich extrem, bin sehr dankbar. Die Nummer 1 zu sein, bedeutet mega viel. Seit bekannt wurde, dass die EM in der Schweiz stattfindet, fiebert man darauf hin. Es ist ein Kindheitstraum, an so einer EM im eigenen Land dabei zu sein – mit so vielen Zuschauern, die Stimmung war so gut. Wir freuen uns, dass es endlich losgeht.»

0:55 Schlusspunkt gegen Tschechien: Svenja Fölmli mit erstem Tor nach zwei Jahren