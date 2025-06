1/5 Pia Sundhage hat bereits die ersten Spielerinnen zur EM-Vorbereitung empfangen. Foto: keystone-sda.ch

Nicolas Horni Sportredaktor

Nach einer kurzen Pause nach dem bitteren Abstieg aus der Nations League empfängt Nati-Trainerin Pia Sundhage am Montag bereits erste Spielerinnen zum Start in die EM-Vorbereitung – und macht sogleich eine grosse Ansage. «Meine Nachricht an alle Spielerinnen ist: Ihr habt eine Chance. Es gibt Leute, die ihr Aufgebot schon als selbstverständlich ansehen. Ich will, dass alle kämpfen und so das Niveau erhöhen», so Sundhage während der Pressekonferenz zum Pre-Camp-Start.

Könnte es also auch sein, dass die Schwedin eigentlich gesetzte Spielerinnen aussortiert? «Yes», so die kurze, aber unmissverständliche Nachricht.

Deutlich wird Sundhage auch im Fall Ramona Bachmann. Immer wieder gab es zuletzt Diskussionen über den Fitnesszustand der 34-Jährigen. Die Spielerin selbst sagt, dass sie fit ist. Aber: «Stand jetzt ist sie nicht fit!», so Sundhage. Sie sei sich sicher, dass Bachmann ab dem 2. Juli magische Momente kreieren werde. Aber man müsse aktuell auch berücksichtigen, wie viele Minuten Bachmann in dieser Saison gespielt habe.

1/5 Start ins EM-Abenteuer: Am Pfingstmontag rücken die ersten Schweizerinnen ins Pre-Camp in Magglingen ein. Foto: Christian Finkbeiner

Insgesamt sei Sundhage und das Team noch immer enttäuscht vom Abstieg aus der Nations League und den letzten Spielen. Denn man habe keine Tore geschossen und zu einfach welche hergeschenkt. Daran wolle man nun arbeiten – ob man also auch das System mit Blick auf das Heimturnier umstellen könnte, will Sundhage aber nicht verraten. «Wir haben einen Plan B und C, die wir natürlich etwas zu verstecken versuchen. Wir wollen flexibel bleiben. Wir haben Zeit, jetzt die 23 stärksten Spielerinnen auszuwählen und dann sicherzugehen, dass alle unsere Spielerinnen flexibel sind.»

Die ganze Pressekonferenz zum Nachlesen

vor 39 Minuten vor 39 Minuten Das wars Noelle Maritz verabschiedet sich. Damit sagen auch wir Tschüss und bedanken uns herzlich fürs Mitlesen. In einigen Minuten folgt an dieser Stelle eine kleine Zusammenfassung. vor 41 Minuten vor 41 Minuten Wie sieht Maritz das gestaffelte Einrücken? «Es ist schon speziell, dass ein paar Spielerinnen noch voll in der Saison drin sind. Wir gehen locker damit um. Es ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Ich bin hier und ich bin froh, dass ich hier sein kann.» vor 44 Minuten vor 44 Minuten Maritz zur Ansage von Sundhage, dass alle noch rausfliegen können «Jeder Zusammenzug und jedes Training ist eine Chance, um sich zu zeigen. Es ist eine gute Sache, dass viele Spielerinnen dabei sind, um sich zeigen zu können. Der Konkurrenzkampf pusht die Leistungen nach oben. Jede Spielerin muss Gas geben. Es ist ein Heimturnier, es ist ein Traum für alle.» Besteht die Gefahr, dass die Teamchemie unter dem grossen Konkurrenzkampf leidet? «Das glaube ich nicht. Konkurrenz ist etwas Gutes. Wir haben viele junge Spielerinnen dabei, die sich von der besten Seite zeigen wollen. Jede kennt den Konkurrenzkampf aus dem Klub. Das ist das tägliche Geschäft.» vor 46 Minuten vor 46 Minuten Was muss stimmen, damit an der EM die Resultate kommen? «Es gilt jetzt, die Zeit zu nutzen. Wir haben einige Spiele, die wir analysieren können. Wir müssen aber nach vorne schauen. Wir haben Zeit, uns auf die drei Gegner einzustellen. Ich glaube, dass wir die Zeit geniessen können. Die Vorfreude soll da sein – wir wollen mit Vorfreude in das erste Spiel gehen.» vor 47 Minuten vor 47 Minuten Maritz zur Leistungsbaisse «Ich will nicht sagen, dass wir in einer Krise sind. Man will Spiele gewinnen. An den Spielverläufen kann man aber sehen, dass wir uns immer wieder verbessern. Wir haben gute Leistungen gezeigt, die leider nicht belohnt wurden. Man muss aber auch sehen, dass wir nur gegen Top-Top-Teams gespielt haben. Wenn wir an ein paar Sachen schleifen in den nächsten Wochen, dann kommen hoffentlich auch die Erfolgserlebnisse, die wir uns verdient haben.» vor 50 Minuten vor 50 Minuten Noelle Maritz über ihre Rolle Nun erscheint auch Noelle Maritz zur PK. Wie sieht sie ihre Rolle in der Innenverteidigung? «Ich denke schon, dass das eine Rolle ist, die ich spielen kann. Ich spiele das auch im Klub seit einigen Wochen. Aber klar, ich bin gelernte Aussenverteidigerin.» vor 52 Minuten vor 52 Minuten Wie steht es um Naina Inauen? Warum kommt Naina Inauen nicht zu Spielminuten? Sundhage: «Wenn ich davon rede, dass man sich nie sicher sein kann, meine ich das. Wenn du hier bist, musst du weiter arbeiten. Sie spielt aktuell noch bei Valerenga, wir verfolgen das eng. Sie ist eine tolle Person – jetzt muss sie sich aber auf dem Platz beweisen. Sie hat aber immer noch eine Chance.» vor 56 Minuten vor 56 Minuten Wie sieht es auf der Goalie-Position aus? «Ich habe nicht wirklich mit den Goalies gesprochen. Die Situation ist leicht stressig, zugegeben. Am Ende des Tages muss man aber sagen, dass wir drei gute Torhüterinnen haben. Wenn wir uns für eine entscheiden, hat diese die Unterstützung der anderen beiden. Diese Woche will ich mehr mit den Torhüterinnen reden – und das Gespräch mit den Goalietrainerinnen suchen.» vor 58 Minuten vor 58 Minuten Könnte es sein, dass Star-Spielerinnen nicht aufgeboten werden? Pia Sundhage wird gefragt, ob sie auch Star-Spielerinnen zu Hause lassen würde. «Yes», ist die kurze, aber deutliche Antwort Sundhages. vor 59 Minuten vor 59 Minuten Haben alle Spielerinnen eine Chance, den finalen Cut zu schaffen? «Meine Nachricht an alle Spielerinnen ist: Ihr habt eine Chance. Ich will, dass sie sich Raum nehmen, laut sind. Das Team wird so stärker, jede hat eine Chance», so Sundhage. Könnte das nicht Unruhe geben? «Nein, im Gegenteil. Es gibt Leute, die ihr Aufgebot schon als sicher ansehen. Ich will, dass sie kämpfen und so das Niveau erhöhen. Wer das macht, hat grössere Chancen, den Sprung ins Kader zu schaffen.» Weitere Einträge laden

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos