«Nehmen wir dankend an» Wegen Hitzewelle: Nati-Stars kühlen sich im Thunersee ab

Nati-Stürmerin Svenja Fölmli spricht im Interview auch über die aktuelle Hitzewelle in der Schweiz. Die Nati-Spielerinnen weilen aktuell am Thunersee und nehmen diesen dankend an. Falls es noch kühler sein muss, steht den Spielerinnen eine Kältekammer zur Verfügung.

Publiziert: 17:00 Uhr | Aktualisiert: vor 7 Minuten