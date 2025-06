Cédric Heeb Redaktor Sport

Schweiz

Foto: Puma

«Das neue Shirt symbolisiert nicht nur den klassischen, eleganten und modernen Charakter unseres Teams, sondern auch den Stolz, dieses bedeutende Turnier im eigenen Land auszutragen. Es steht für Zusammenhalt, Stärke und unsere gemeinsame Leidenschaft», hiess es bei der Vorstellung des Heimtrikots für die EM. Zudem widerspiegle es die «lange und reiche Tradition der Schweizer Textilindustrie».

Norwegen

Foto: X/@nff_landslag

In den Ärmeln des Heimtrikots ist das typische norwegische Stickmuster ersichtlich. Das Auswärtsleibchen erinnert mit den geometrischen Linien an die nationale Architektur, die Farben sollen das «Morgenlicht über der verschneiten Landschaft» wiedergeben.

Island

Foto: Puma

Während das Heimtrikot die Verläufe der isländischen Gletscher zeigt, ist die Ausweichvariante von den «atemberaubenden Nordlichtern» inspiriert.

Finnland

Foto: Nike

Die Trikots des Schweizer Gruppengegners wurden vom finnischen Designer Klaus Haapaniemi mitgestaltet und sollen an die finnische Natur und den Jugendstil erinnern.

Belgien

Foto: ADIDAS

Die geometrischen Züge im Heimtrikot wurden durch Belgiens zeitgenössische Mode und moderne Architektur inspiriert.

Italien

Foto: ADIDAS

Vor allem das Auswärtstrikot der Italienerinnen fällt auf. Weinblätter zieren das Leibchen, das von der Renaissance-Kunst des 15. Jahrhunderts inspiriert wurde.

Portugal

Foto: Puma

Das Heimtrikot wartet mit sich wiederholenden Elementen des Quinas-Emblems (Nationalwappens) auf, während das Auswärtsleibchen «die Überschneidung von Kunst, Technologie und Fussball im modernen Portugal zelebriert».

Spanien

Foto: ADIDAS

Das Heimtrikot der amtierenden Weltmeisterinnen soll an die Nationalblume, die rote Nelke, und an die «rhythmischen Bewegungen der Meereswellen» erinnern. Im Auswärtstrikot steht das abstrakte Muster für die Stilrichtung des Kubismus.

Dänemark

Foto: Hummel

Bei den Däninnen fällt besonders der Retrokragen am Heimshirt auf.

Deutschland

Foto: ADIDAS

Der Deutsche Fussball-Bund DFB feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass gibts ein spezielles Retrotrikot, das die Frauen auch an der EM in der Schweiz tragen. Zum Auswärtstrikot schreibt Ausrüster Adidas: «Gekleidet in kühne Grafiken, inspiriert von der lebendigen Strassenkunstszene des Landes.»

Polen

Foto: Nike

Das Motto bei Polen: schlicht. Beide Trikots sind in den Nationalfarben gehalten, im Auswärtsshirt sorgt der Farbverlauf dreier Rottöne für einen futuristischen Effekt.

Schweden

Foto: ADIDAS

«Der Himmel eines Mitsommertags» habe das Heimtrikot der Skandinavierinnen inspiriert. Die blaue Variante soll die schwedischen Künstlerinnen ehren, die abstrakte Kunst in die Welt hinausgetragen haben.

England

Foto: Nike

Beim Heimtrikot der EM-Titelverteidigerinnen werden Retrozüge und futuristische Elemente kombiniert. Das in Schwarz gehaltene Auswärtsleibchen soll zudem den Einfluss des Teams auf künftige Generationen symbolisieren.

Frankreich

Foto: Nike

Der berühmte «col Claudine»-Kragen, auch als Bubikragen bekannt, ziert das Heimtrikot der Französinnen, wie auch der «Trompe-l'œil»-Druck (Täuschung der Augen) im sogenannten Tweet-Stil. Frankreich, das Land der Mode. Und des Champagners, der hielt als Inspiration fürs Auswärtstrikot hin.

Holland

Foto: Nike

Die Europameisterinnen von 2017 bleiben sich treu: oranges Heimtrikot, blaues Auswärtsleibchen.

Wales

Foto: ADIDAS

Während das Heimleibchen des EM-Neulings schlicht in Rot mit schwarzen Akzenten gehalten wird, symbolisieren die Auswärtsshirts den walisischen Liebeslöffel, ein uraltes Symbol für Loyalität und Zusammengehörigkeit.

