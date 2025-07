1/5 Die Nati zeigt an der Heim-EM begeisternde Auftritte. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Schweizer Fussball-Nati als Aussenseiter gegen Spanien im EM-Viertelfinal

Trotz geringer Siegchancen hat das Team bereits Begeisterung geweckt

Fanmarsch durch Bern erwartet neuen Rekord, Wankdorf wird erneut beben

Emanuel Gisi Sportchef

Wenn die Nati am Freitagabend zum EM-Viertelfinal gegen Spanien antritt, hat sie eigentlich keine Chance.

Die Gegnerinnen? Weltmeisterinnen, Ballbesitzköniginnen, ein Ensemble voller Genialität. Spanien bietet alles, was das Fussballherz begehrt: technische Brillanz, überragende Strateginnen, grosse Klasse auf jeder Position.

Die Schweiz? Der Aussenseiter. Es braucht ein Fussballwunder, um Putellas und Kolleginnen über 90 oder 120 Minuten in Schach zu halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die EM-Reise um kurz vor 23 Uhr in Bern endet, ist hoch.

Und doch hat dieses Team schon gewonnen.

Was in den letzten zwei Wochen an Begeisterung entstanden ist – um die bissigen Auftritte gegen Island und Finnland, die spielerische Qualität, die man gegen Norwegen auf den Platz gebracht hat, die viral gegangenen Tänzchen der Spielerinnen – ist der helle Wahnsinn.

Dieses Team liefert nicht nur Resultate, sondern grosse Emotionen. Und die werden wir heute garantiert noch einmal erleben. Beim Fanmarsch durch Bern wird ein neuer Rekord erwartet, das Wankdorf bebt ein weiteres Mal.

Und dann ist da noch diese alte Fussballweisheit: Jedes Spiel muss erst gespielt werden. Wenn wir wüssten, wie es ausgeht, würden wir ins Theater gehen – nicht ins Stadion.

Darum, liebe Nati, bleiben wir entspannt: Ihr müsst nicht hoch gewinnen. Keinen Schönheitspreis holen. Es reicht das bisherige Turnier-Rezept: beissen, tanzen, glauben. Und dann – wer weiss?

Das letzte Wunder von Bern liegt 71 Jahre zurück. Es ist Zeit für ein neues.