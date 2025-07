Verteidigerin macht den Goalie Wamser bekommt für «Rettungstat» direkt Rot

Was ist da bloss in Carlotta Wamser gefahren? Die Schwedin Blackstenius will ins leere Tor einschieben, als die Deutsche ihre Hände zur Hilfe nimmt und im Stile einer Torhüterin klärt. Dafür gibt es Rot gegen Wamser und Penalty für Schweden.

Publiziert: 12.07.2025 um 22:53 Uhr | Aktualisiert: 12.07.2025 um 22:54 Uhr