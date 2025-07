Am 6. Juli trifft die Nati an der Heim-EM im zweiten Gruppenspiel auf die Isländerinnen. Mit wem es die Schweiz genau in Bern zu tun bekommt, erfährst du hier in der grossen Kader-Übersicht.

1/28 Cecilia Ran Runarsdottir, FC Bayern München, neu Inter Mailand. Foto: UEFA via Getty Images

Sport-Desk von «The Morgunbladid»

Island war eine der ersten Nationen, die sich die Qualifikation für die Europameisterschaft sicherten. Hinter Deutschland und vor Österreich und Polen belegte Island mit zwei Punkten Rückstand Platz zwei – in Reykjavik wurden die Deutschen dabei sogar mit 3:0 besiegt.

Der Erfolg Islands basiert auf einer starken Defensivorganisation mit Captain Glodis Perla Viggosdottir, die zuletzt mit einer Knieverletzung zu kämpfen hatte. Hinzu kommt ein schnelles Konterspiel, bei dem die flinke Sveindis Jane Jonsdottir eine ständige Gefahr für die gegnerische Abwehr darstellt. Jonsdottir trägt zudem mit ihren langen Einwürfen entscheidend zum gefährlichen Offensivspiel bei – eine echte Waffe bei Standardsituationen.

Während Viggosdottir rechtzeitig fit geworden ist, müssen andere verletzungsbedingt passen: Selma Sol Magnusdottir, Bryndis Arna Nielsdottir und Emilia Kiaer Asgeirsdottir stehen Cheftrainer Thorsteinn Halldorsson nicht zur Verfügung.

Islands grösste Herausforderung dürfte es sein, die eng umkämpften Spiele zu gewinnen. Gegen die Schweiz und Norwegen, zwei der drei Vorrundengegner bei der EM, resultierten in der Nations League dieses Jahr in vier Spielen vier Unentschieden.

Cecilia Ran Runarsdottir

Alter: 21

Klub: FC Bayern München (ab Juli Inter Mailand)

Position: Tor

Die junge, 1,88 m grosse Torhüterin war 2024/25 an Inter Mailand ausgeliehen und wird ab Juli von en Italienern fix übernommen. Denn ihr gelang eine hervorragende Saison in der Serie A, sie wurde zum besten Goalie der Liga gewählt. Runarsdottir, die gerade mal zarte 13 Jahre alt war, als sie zum ersten Mal im Fanionteam ihres ersten Vereins Afturelding spielte, galt jahrelang als die vielversprechendste isländische Torhüterin. Seit 2022 steht sie beim FC Bayern unter Vertrag und spielte meist in der zweiten Frauschaft, bis sich ihr die Chance bot, auf Leihbasis nach Italien zu gehen – eine Chance, die sie mit beiden Händen ergriff. Jetzt hat sie sich als Islands Nummer 1 etabliert.

Fanney Inga Birkisdottir

Alter: 20

Klub: BK Häcken FF

Position: Tor

Birkisdottir feierte eines der denkwürdigsten Debüts in der Geschichte des Nationalteams, als Island im Oktober 2023 in Kopenhagen Dänemark mit 1:0 besiegte. Dadurch verpassten die Däninnen die Olympischen Spiele in Paris 2024. Birkisdottir ist eine moderne Torhüterin, die mit dem Ball am Fuss vertraut ist. Anfang 2025 wechselte sie zu Häcken, beim schwedischen Verein ist sie allerdings noch nicht zum Stammgoalie avanciert. Birkisdottir wird bei der Europameisterschaft wahrscheinlich nur zweite Wahl hinter Runarsdottir sein, aber sie ist ein Beispiel dafür, wie gut der junge Kern der isländischen Torhüterinnen derzeit ist.

Telma Ivarsdottir

Alter: 26

Klub: Rangers FC

Position: Tor

Die gross gewachsene Torhüterin Ivarsdottir wechselte im Januar 2025 vom isländischen Meister Breidablik zu den Rangers (Vertrag bis 2027) und kehrte Ende April auf Leihbasis für kurze Zeit zu ihrem ehemaligen Verein zurück. Eigentlich begann sie ihre Karriere als Stürmerin bei Fjardabyggd im Osten Islands, wo sie im Alter von 15 Jahren in acht Einsätzen in der ersten Liga ein Tor erzielte. «Ich spielte als Stürmerin in der U14 und die U16 brauchte eine Keeperin, also absolvierte ich ein paar Spiele im Tor der U16. Dann wurde ich in die isländische U16-Auswahl einberufen und dachte, ich würde als Stürmerin gehen, aber es stellte sich heraus, dass ich als Goalie ausgewählt wurde», sagte Ivarsdottir in einem Interview mit dem nationalen Fernsehsender RUV im Jahr 2023.

Saedis Run Heidarsdottir

Alter: 20

Klub: Valerenga Fotball

Position: Verteidigung

Heidarsdottir ist eine offensiv ausgerichtete linke Aussenverteidigerin. Sie ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon viel Profifussball in den Knochen und war seit ihrem 16. Lebensjahr eine wichtige Stütze für Stjarnan in der ersten isländischen Liga. Aktuell spielt Heidarsdottir für Valerenga, zum norwegischen Verein stiess sie im Dezember 2023. Sie hatte 2024 eine traumhafte erste Saison, als Valerenga überzeugend in der Liga den Titel holte. Heidarsdottir trug mit ihrem furchtlosen Auftreten und ihren gefährlichen Flanken ihren Anteil dazu bei. Fast in jedem Match stand sie in der Startelf. Definitiv eine Fussballerin, die das Potenzial hat, für die grössten Vereine der Welt zu spielen.

Natasha Anasi

Alter: 33

Klub: Valur Reykjavik

Position: Verteidigung

Geboren und aufgewachsen in den Vereinigten Staaten von Amerika, wurde Anasi im März 2020 Nationalspielerin, nachdem sie ein Jahr zuvor die isländische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Sie hat eine Tochter mit ihrem Partner Runar Ingi Erlingsson, dem Trainer von Njardvik, einer der besten Basketballmannschaften Islands. Anasi, eine Verteidigerin, die das Spiel gut lesen kann, zog 2014 nach Island, wo sie zunächst für den IBV in Vestmannaeyjar spielte. Danach wechselte sie zu Keflavik und Breidablik. Anfang 2023 gings nach Norwegen zu Brann. Nach einem verletzungsbedingten Rückschlag, der sie fast eine ganze Saison lang ausser Gefecht setzte, kehrte sie Mitte 2024 nach Island zurück – Valur lautet ihr aktueller Verein.

Aslaug Munda Gunnlaugsdottir

Alter: 24

Klub: Breidablik Kopavogur

Position: Verteidigung

Gunnlaugsdottir ist eine flinke Aussenverteidigerin, die auch als Flügelspielerin offensive Akzente setzen kann. Sie wuchs im Osten Islands auf und gab ihr Debüt im Fanionteam im Alter von 15 Jahren bei Völsungur, einem Verein im Norden des Landes, bevor sie ein erstes Mal zu Breidablik wechselte, dem erfolgreichsten Verein der ersten isländischen Liga. Ihre Talente reichen über das Spielfeld hinaus, denn sie hat an der berühmten Harvard University studiert und dort zugleich auch für die Harvard Crimson gekickt. Gunnlaugsdottir reist gerne an exotische Orte und surfte einmal in El Salvador.

Ingibjörg Sigurdardottir

Alter: 27

Klub: Bröndby IF

Position: Verteidigung

Sigurdardottir ist mit 27 Jahren eine der erfahrensten isländischen Nationalspielerinnen. Sie hatte höchst erfolgreiche Jahre bei Valerenga in Norwegen, wo sie Captain war und 2020 zur besten Spielerin der Liga gekürt wurde. Sie begann ihre Karriere im Alter von 13 Jahren bei ihrem Heimatverein Grindavik und spielte als Profi in Schweden, Norwegen, Deutschland und seit 2024 auch in Dänemark. Ihre Heimatstadt in Island wurde im November 2023 wegen eines Vulkanausbruchs (Fagradalsfjall) evakuiert. «Es ist eine Achterbahn, zu verfolgen, was in Grindavik passiert, aber ich versuche, so viel Kontakt wie möglich mit meiner Familie in Island zu halten», sagte sie 2024 in einem «Morgunbladid»-Interview.

Glodis Perla Viggosdottir

Alter: 30

Klub: FC Bayern München

Position: Verteidigung

Islands Captain, grösster Star und beste Spielerin. Viggosdottir war acht Jahre alt, als sie mit dem Fussballspielen anfing, was in Island ziemlich spät ist. Sie begann als Stürmerin, aber heute ist sie eine der besten Innenverteidigerinnen der Welt. Sie ist aktuell Captain von Bayern München und spielt seit 2021 für den deutschen Verein. Ihr Traum ist es, die Champions League zu gewinnen. Viggosdottir wurde 2024 in Island zur Sportsperson des Jahres gewählt – als erst dritte Fussballerin überhaupt.

Gudny Arnadottir

Alter: 24

Klub: Kristianstads DFF

Position: Verteidigung

Eine ruhige, technisch begabte Verteidigerin mit einem starken rechten Fuss. Sie begann ihre fussballerische Laufbahn bei ihrem Heimatverein Sindri in Hornafjördur im Südosten Islands. Sie wechselte zu Hafnarfjördur, wo sie im Alter von nur 15 Jahren Stammspielerin in der zweiten Liga wurde. Der Durchbruch gelang ihr 2017, als sie nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive glänzte und vier Goals als Verteidigerin erzielte – darunter einige spektakuläre Freistosstore. Ihre Leistungen brachten ihr 2019 einen Wechsel zu Valur Reykjavik ein, wo sie sogleich die Meisterschaft gewann. Ende 2020 erfolgte dann der Wechsel zur AC Milan nach Italien. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung zog es Arnadottir vor etwas mehr als einem Jahr zu Kristianstad nach Schweden. Einst verriet sie, dass ihre Mutter sie mit einem Spielzeug locken musste, damit sie überhaupt mit dem Fussballspielen begann – denn eigentlich hatte sie zunächst wenig Lust auf das Kicken.

Gudrun Arnardottir

Alter: 29

Klub: FC Rosengard

Position: Verteidigung

Eine vielseitige Defensivspezialistin, die bei Rosengard als Innenverteidigerin, im Nationalteam aber meist als Aussenverteidigerin zum Zug kommt. Arnardottir ist wahrscheinlich eine der am meisten unterschätzten Spielerinnen Islands, spielt aber seit 2019 in Schweden – zunächst zweieinhalb Jahre bei Djurgarden und seitdem bei Rosengard, wo sie dreimal Meisterin wurde. Obwohl sie in den letzten Jahren in der schwedischen Liga als eine der besten Verteidigerinnen herausstach, wurde sie erst regelmässig für die isländische Auswahl berücksichtigt, als Thorsteinn Halldorsson, ihr ehemaliger Trainer bei Breidablik, 2021 die Landesauswahl als Cheftrainer übernahm. Arnardottir wuchs in Isafjordur im Westen Islands auf, einer Stadt mit 2744 Einwohnern. Als Kind nahmen ihre Eltern sie jeden Tag mit zum Laufen – bis zu 10 km –, damit sie ihre überschüssige Energie loswerden konnte.

Hafrun Rakel Halldorsdottir

Alter: 22

Verein: Bröndby IF

Position: Mittelfeld

Sie beeindruckt durch ihre Schnelligkeit und ihre intelligenten Laufwege mit und ohne Ball. Schon in jungen Jahren zählte sie zu den Leistungsträgerinnen bei Afturelding. Ihre Leistungen brachten ihr bald einen Wechsel zu Breidablik ein. Nach mehreren starken Saisons in der ersten isländischen Liga wechselte sie Anfang 2024 ins Ausland zum dänischen Klub Bröndby. Dort hat sie sich als Rechtsverteidigerin mit dem Drang nach vorne etabliert. Verrückt: Bereits sechs Mal hat sich Halldorsdottir schon einen Armbruch zugezogen.

Berglind Ros Agustsdottir

Alter: 29

Verein: Valur Reykjavik

Position: Mittelfeld

Agustsdottir ist eine zuverlässige Mittelfeldspielerin, die sich auch in der Verteidigung wohlfühlt. Sie durchlief die Jugend von Valur, hatte aber zunächst Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu sichern, sodass sie zu Fylkir wechselte, wo sie schliesslich zum Captain ernannt wurde. Sie stieg mit Fylkir ab, spielte aber eine Schlüsselrolle beim sofortigen Wiederaufstieg und trug dazu bei, dass 2020 ein beeindruckender dritter Platz herausschaute. Ihre Leistungen erregten die Aufmerksamkeit ausländischer Vereine, was zu einem Wechsel nach Örebro (Schweden) führte. Anfang 2023 zog sie nach Spanien zu Huelva weiter, bevor sie dann im Sommer des gleichen Jahres zu Valur zurückkehrte, wo sie seither zu einem wichtigen Bestandteil einer der besten isländischen Frauschaften geworden ist. Abseits des Platzes hat sich Agustsdottir zur Krankenschwester ausbilden lassen.

Dagny Brynjarsdottir

Alter: 33

Verein: West Ham United

Position: Mittelfeld

Eine vielseitige Mittelfeldspielerin, die früher auch als Stürmerin agierte, aber seit Thorsteinn Halldorsson isländischer Cheftrainer ist, kommt sie im Nationalteam meist im defensiven Mittelfeld zum Zug. Brynjarsdottir wuchs in Hella im Süden Islands auf, einem kleinen Dorf mit nur 942 Einwohnern. Seit 2021 spielt sie für West Ham. Ihr Jugendfreund Tomas Steindorsson, ein bekannter isländischer Radiomoderator und Basketball-Experte, ist ein grosser Fan des Vereins. Sie nahm mit Island an drei Europameisterschaften teil und erzielte bei der EM 2013 den 1:0-Siegestreffer in der Vorrunde gegen Holland, als Island den Viertelfinal erreichte. Brynjarsdottir hat zwei Söhne, die 2018 und 2024 geboren wurden. Derzeit arbeitet sie an ihrer Autobiografie.

Alexandra Johannsdottir

Alter: 25

Verein: Kristianstads DFF

Position: Mittelfeld

Eine vielseitige Spielerin, die sowohl im offensiven als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt wird. Trotz ihrer Körpergrösse von nur 167 cm zählt sie zu den besten Kopfballspielerinnen im Kader. Sie wuchs in Hafnarfjördur auf und spielte für ihren Kindheitsverein Haukar. 2018 ging sie zu Breidablik und gewann zweimal den isländischen Meistertitel. Anschliessend entwickelte sie sich bei Eintracht Frankfurt (Deutschland), Fiorentina (Italien) und Kristianstad (Schweden) weiter. Ihr Debüt für das isländische Nationalteam gab sie mit 18 Jahren. Bevor sie vor siebeneinhalb Jahren bei Breidablik unterschrieb, traf sie sich zusammen mit ihrem Vater mit Thorsteinn Halldorsson, dem damaligen Breidablik-Cheftrainer und heutigen Nationalcoach Islands. Während des gesamten Treffens sagte Halldorsson kein einziges Wort, stattdessen versuchten seine Assistenztrainer, Johannsdottir von einem Wechsel zu überzeugen. Nach dem Treffen sagte sie ihrem Vater im Auto, dass sie nie für Halldorsson spielen wolle – doch das sollte sich später ändern.

Hildur Antonsdottir

Alter: 29

Klub: Madrid CFF

Position: Mittelfeld

Antonsdottir ist eine von mehreren Akteurinnen im Kader, die aus einer Fussballerfamilie stammen. Ihre Mutter Ragnheidur Vikingsdottir war ebenfalls isländische Nationalspielerin, und Antonsdottirs ältere Schwester Heida Dröfn Antonsdottir war Jugendnationalspielerin und in der höchsten isländischen Liga aktiv. Am wohlsten fühlt sich Hildur Antonsdottir als Box-to-Box- oder defensive Mittelfeldspielerin, wo ihre unermüdlichen Lauf- und Balleroberungsfähigkeiten zur Geltung kommen. Als Spätzünderin hat sie sich erst vor ein paar Jahren als Stammkraft im isländischen Mittelfeld etabliert. Vor drei Jahren wagte sie den Schritt ins Ausland zum holländischen Verein Fortuna Sittard. Im Sommer 2024 folgte der Transfer zu Madrid nach Spanien.

Karolina Lea Vilhjalmsdottir

Alter: 23

Klub: FC Bayern München

Position: Mittelfeld

Vilhjalmsdottir kann sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff eingesetzt werden. Sie ist trotz ihrer erst 23 Jahre eine der Erfahrensten im Kader. Geboren und aufgewachsen in Hafnarfjördur, unterschrieb sie als 19-Jährige bei Bayern München. Allerdings wurde Vilhjalmsdottir die vergangenen zwei Saisons an Bayer Leverkusen ausgeliehen. Ihr Vertrag bei Bayern läuft im Sommer 2026 aus – wahrscheinlich wird sie jedoch dieses Abenteuer schon in diesem Jahr beenden. Ihre Mutter Fjola Run Thorleifsdottir ist die Schwester von Gylfi Sigurdsson (ehemaliger Profi u.a. von Hoffenheim und Tottenham). Als ihr berühmter Onkel 2019 in Italien heiratete, fehlte Vilhjalmsdottir. Sie war stattdessen mit dem Nationalteam unterwegs.

Katla Tryggvadottir

Alter: 20

Klub: Kristianstads DFF

Position: Mittelfeld

Tryggvadottir gehört mit gerade einmal 20 Jahren zum Captain-Team ihres Klubs – eine echte Persönlichkeit auf dem Platz. Die technisch starke und torgefährliche Stürmerin weiss, was sie kann, und hat in ihrer Karriere konsequent ihren eigenen Weg verfolgt. Weil sie bei Valur kaum Einsatzzeit erhielt, wechselte sie zu Throttur, wo sie sich über zwei Saisons zur Schlüsselspielerin entwickelte. Danach zog es sie nach Schweden zu Kristianstad, rasch übernahm sie dort ebenfalls eine wichtige Rolle. Während viele junge Talente in Island zu Valur oder Breidablik wechseln, um den nächsten Schritt zu machen, zeigt Tryggvadottir, dass auch andere Wege zum Erfolg führen können. Vor ihrem Debüt im Nationalteam sagte sie auf die Frage, wie es sich anfühle, für Island zu spielen, nur trocken, sie habe damit gerechnet – eine Einstellung, wie sie oft bei künftigen Champions zu finden ist.

Sveindis Jane Jonsdottir

Alter: 24

Klub: Angel City FC

Position: Sturm

Jonsdottir ist eine vielseitig einsetzbare Angreiferin und zählt zu den beliebtesten Spielerinnen Islands – besonders bei der jungen Generation. In Keflavik aufgewachsen, begann sie erst im Alter von zehn Jahren mit dem Fussballspielen. Mit 18 unterschrieb sie beim VfL Wolfsburg und gewann 2022 mit dem deutschen Klub die Meisterschaft. Zuletzt kam sie dort nur noch selten zum Einsatz, weshalb sie im Sommer 2025 beim Angel City FC in den USA ein neues Abenteuer wagt. Jonsdottir hat in den vergangenen Jahren zwei Kinderbücher über ihren Weg im Fussball veröffentlicht.

Agla Maria Albertsdottir

Alter: 25

Klub: Breidablik Kopavogur

Position: Sturm

Albertsdottir fühlt sich sowohl auf dem Flügel als auch im offensiven Mittelfeld wohl. Sie kehrte erst kürzlich ins Nationalteam zurück, nachdem sie 18 Monate lang wegen ihres Studiums und ihrer Arbeit nicht zur Verfügung stand. 2016 gewann sie mit Stjarnan die isländische Meisterschaft, bevor sie Anfang 2018 zu ihrem Heimatverein Breidablik zurückkehrte. Es folgten drei weitere Titel – 2018, 2020 und 2024. Zwischenzeitlich wagte sie einen Abstecher zum BK Häcken nach Schweden. Albertsdottir hat als Journalistin bei «Morgunbladid», der ältesten isländischen Zeitung, gearbeitet und ist derzeit im Finanzwesen tätig.

Amanda Andradottir

Alter: 21

Klub: FC Twente

Position: Sturm

Andradottir ist eine technisch versierte Spielerin, die sowohl im Sturm als auch direkt dahinter eingesetzt werden kann. Trotz ihres jungen Alters hat sie bereits in fünf verschiedenen Ländern gespielt. In dieser Saison gewann sie mit Twente die holländische Eredivisie, und 2023 sicherte sie sich mit Valur den isländischen Meistertitel. Sie besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft und war für Norwegen spielberechtigt, bevor sie sich vor vier Jahren für Island entschied. Andradottir stammt aus einer grossen Fussballerfamilie: Ihr Vater Andri Sigthorsson stand unter anderem für die zweite Mannschaft von Bayern München auf dem Platz. Kolbeinn Sigthorsson, Andris Bruder und Amandas Onkel, erzielte beim 2:1-Sieg im Achtelfinal der EM 2016 in der 18. Minute das Siegtor gegen den haushohen Favoriten England.

Sandra Maria Jessen

Alter: 30

Verein: Thor/KA Akureyri

Position: Sturm

Jessen, eine schnelle, beidfüssige Spielerin, wird vorwiegend auf dem linken Flügel eingesetzt, kann aber auch als linke Aussenverteidigerin spielen. Den Grossteil ihrer Karriere verbrachte sie bei Thor/KA in ihrer Heimatstadt Akureyri im Norden Islands. 2023 brach sie sich bei einem Match die Hand. Jessen stand zweimal bei Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga unter Vertrag (2016 sowie von 2019 bis 2021). Im September 2021 brachte sie einen Sohn zur Welt.

Hlin Eiriksdottir

Alter:25

Klub: Leicester City

Position: Sturm

Sie ist eine von vier Fussballschwestern – ihre Schwestern spielen alle in der ersten isländischen Liga. Ihre Mutter Gudrun Saemundsdottir war ebenfalls Fussballerin und erreichte mit Island bei der EM 1995 die Runde der letzten acht. Nachdem sie 2024 für den schwedischen Verein Kristianstad 15 Tore erzielt hatte, wechselte Eiriksdottir im Januar 2025 zu Leicester. «Das ist ein Traum, der wahr wird», sagte sie in einem Interview mit «Morgunbladid» nach ihrer Unterschrift beim englischen Klub. Ihr wichtigstes Tor für Island erzielte sie beim 2:1-Sieg gegen Österreich in Reykjavik, der einen wichtigen Schritt zur Qualifikation für die EM 2025 darstellte.

Dilja Yr Zomers

Alter: 23

Klub: Oud-Heverlee Leuven

Position: Sturm

Zomers folgte 2021 ihrem Verlobten, dem isländischen Nationalspieler Valgeir Lunddal Fridriksson, nach Schweden, als dieser bei Häcken in Göteborg unterschrieb. Sie schloss sich dem Frauenteam desselben Klubs an. Ihr schwedisches Abenteuer endete im Sommer 2023, seitdem stürmt Zomers in Belgien für Leuven – und das sehr erfolgreich. 2023/24 wurde sie mit 23 Treffern in 27 Spielen Torschützenkönigin der Super League. Daraufhin wurde sie ins Nationalteam berufen und erzielte gegen Wales und Polen wichtige Tore. Zomers gewann mit Leuven 2024/25 den Meistertitel. Ihr Vertrag läuft Ende Juni 2025 aus.