1/6 Darauf hoffen wir während der Euro: jubelnde Schweizerinnen. Im Bild: Smilla Vallotto, Géraldine Reuteler und Nadine Riesen (v. l.). Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Florian Raz Reporter Fussball

Am 2. Juli geht sie los: Die Europameisterschaft in der Schweiz, die zur grossen Party werden soll. Wir von Blick beginnen sogar etwas früher. Ab Montag verschicken wir täglich einen Euro-Newsletter mit den wichtigsten Geschichten rund um das Turnier.

Christian Finkbeiner und Lucas Werder begleiten die Schweizer Nati als Reporter. Florian Raz berichtet von den Gruppengegnerinnen. Die drei werden all das in den Newsletter packen, was man nicht verpassen darf: die Fakten, die witzigen Momente, die grossen Gefühle. Dazu liefert unser Fotograf Toto Marti mit seinem Faible für spezielle Momente sein Bild des Tages.

Wer sich einschreibt, kann Tickets gewinnen

Derzeit sind nur noch für die Spiele Dänemark gegen Schweden und Portugal gegen Italien in Genf ein paar wenige Tickets erhältlich. Aber da können wir helfen: Wer den Euro-Newsletter abonniert, kann mit etwas Glück ein paar der begehrten Tickets gewinnen.

Also nichts wie einschreiben – und rein in das Heimturnier!