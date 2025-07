Von links nach rechts Luzern erstrahlt im grellen Oranje

Die holländischen Fans sind bekannt dafür gute Stimmung zu verbreiten und die Strassen in knalligem Orange zu erleuchten. Am Samstag steigt das erste Spiel der Oranje bei der Fussball-EM in Luzern gegen Wales. Die Stimmung ist schon Stunden vor dem Anpfiff euphorisch.

Publiziert: vor 49 Minuten | Aktualisiert: vor 14 Minuten