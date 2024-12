YB spielt in der kommenden Saison wieder auf Naturrasen

Erstmals seit 2013/2014 gibts wieder Heimspiele auf natürlichem Rasen

Eigentlich hatte YB-Boss Christoph Spycher (46) angekündigt, dass die Berner ihre Heimspiele im Wankdorf frühestens Ende 2028 wieder auf Naturrasen austragen werden. Doch nun ist klar, dass der kriselnde Meister schon in der kommenden Saison zu Hause wieder auf einer natürlichen Unterlage auflaufen wird. Zumindest vorübergehend.

Nach Blick-Infos soll der im Juni 2025 für die Frauen-EM verlegte Naturrasen bis zur Länderspielpause der Männer Anfang September liegenbleiben. Das hat zur Folge, dass die Berner während der ersten fünf Runden ihre Heimspiele auf Naturrasen austragen werden. Das gab es in Bern zuletzt in der Saison 2013/2014.

Kehrt die Nati nach Bern zurück?

Bei YB bestätigt man: «Ja, der Naturrasen wird erst in der Natipause im September 2025 wieder durch einen Kunstrasen ersetzt.» Verantwortlich dafür ist die Zeit, die der Wechsel zurück auf die alte Unterlage in Anspruch nimmt. Die Berner Verantwortlichen rechnen mit zwei bis drei Wochen, um den über dem Plastikrasen verlegte Naturrasen wieder zu entfernen. Weil die Super League aber Ende Juli – nur eine Woche nach dem EM-Viertelfinal in Bern – bereits wieder losgeht, bleibt nach Ende der Frauen-EM keine Zeit für den Rasenwechsel.

Damit wird die Länderspielpause Anfang September zum frühestmöglichen Wechselzeitpunkt. Doch noch ist offen, ob der Rasen wirklich unmittelbar nach Meisterschaftsunterbruch ausgetauscht wird. Denn der Naturrasen würde dem SFV die einmalige Gelegenheit bieten, zum ersten Mal seit Oktober 2013 wieder ein Länderspiel in Bern auszutragen. Am 5. September startet die Nati mit einem Heimspiel gegen den Kosovo in die WM-Quali. Beim SFV lässt auf Anfrage ausrichten, dass man sich schon länger wünsche, endlich wieder im Wankdorf zu spielen. Und auch bei YB heisst es: «Grundsätzlich wären wir sehr interessiert, auf dem Naturrasen noch ein Länderspiel durchzuführen.»

Uefa als Spielverderber

Doch der dicht getaktete Terminkalender könnte die Nati-Rückkehr nach Bern verhindern. Je ein Meisterschafts- und Cupsspiel stehen in den zwei Wochen nach der Länderspielpause auf dem Programm. In beiden Wettbewerben könnten YB um Heimspiel herumkommen. Qualifizieren sich die Berner aber für eine europäische Gruppenphase, würde Mitte September das erste Gruppenspiel anstehen. Im Gegensatz zu SFL und SFV wird die Uefa bei ihrer Spielplangestaltung aber keinerlei Rücksicht auf Umbauarbeiten im Wankdorf nehmen. So müssten die Berner im schlimmsten Fall wohl sogar in ein anderes Stadion ausweichen. Hinzu kommt, dass der SFV den Spielort für die Partie gegen den Kosovo wohl bereits im Frühling bestimmen dürfte, Monate bevor die Spielpläne der Uefa stehen.

Doch warum kehrt YB überhaupt zum Kunstrasen zurück? Schuld ist die Infrastruktur im Wankdorf. Um langfristig wieder auf einem natürlichen Grün zu spielen, müsste unter anderem eine neue Rasenheizung eingebaut werden, was einen noch längeren Zeitraum in Anspruch nehmen würde. Sobald auf der benachbarten Allmend zusätzliche Trainingsplätze zur Verfügung stehen, will YB aber endgültig wieder auf Naturrasen umstellen. Spycher rechnet mit beim geplanten Campus-Projekt mit einem Zeithorizont von Ende 2028, Anfang 2029.

