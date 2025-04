Barcelona legt ohne Schertenleib souverän vor

Der FC Barcelona siegt im Hinspiel des Halbfinals in der Women's Champions League ohne Mühe gegen Chelsea.

In der Women's Champions League

1/4 Der FC Barcelona ist auf bestem Weg zurück in den Champions-League-Final. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Barcelona ist auf bestem Weg zurück in den Final der Women's Champions League. Die Titelverteidigerinnen gewinnen am Ostersonntag das Hinspiel im Halbfinal gegen Chelsea 4:1. Claudia Pina trifft für die Katalaninnen in der zweiten Halbzeit doppelt.

Sydney Schertenleib, die 18-jährige Schweizer Nationalspielerin, bleibt für Barcelona die ganze Spielzeit auf der Bank. Im zweiten Halbfinal ist Lyon nach einem 2:1-Erfolg gegen Lia Wältis Arsenal nach halbem Pensum im Vorteil.