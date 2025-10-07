DE
FR
Abonnieren

In der Champions League
Nati-Captain Wälti gibt Startelf-Debüt bei spätem Juve-Sieg

Lia Wälti gibt ihr Startelf-Debüt für Juventus Turin. Beim 2:1-Sieg gegen Benfica Lissabon steht die Schweizer Nationalspielerin erstmals in der Startelf. Juventus stellt sich damit zum Start der Champions League an die Spitze der 18 Teams umfassenden Tabelle.
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Juventus Turin schlägt Benfica Lissabon mit 2:1.
Foto: Getty Images
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Zum Auftakt der Women's Champions League steht Nati-Captain Lia Wälti bei Juventus Turin gegen Benfica Lissabon zum ersten Mal in der Startaufstellung. Die Schweizerin wird beim Stand von 1:1 in der 69. Minute durch die Italienerin Eva Schatzer ausgewechselt.

Die beiden Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen. Bereits in der sechsten Minute sind die Gäste aus Portugal durch Lucia Alves in Führung gegangen. Die Italienerinnen erholen sich vom Fehlstart und gleichen in der 22. durch Cecilia Salvai aus. Kurz vor der Pause haben die Turinerinnen dann Pech: Barbara Bonansea steht beim vermeintlichen 2:1 knapp im Abseits.

Zur Spielerin des Spiels avanciert Salvai: Die Verteidigerin schiesst vier Minuten vor dem Schlusspfiff das viel umjubelte 2:1. Dank des Sieges übernimmt der Wälti-Klub vorerst die Tabellenführung in der Königsklasse – eine Momentaufnahme, da abgesehen von Juventus gegen Benfica bislang noch keine weiteren Spiele ausgetragen wurden.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen