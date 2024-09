Will sich Servette für die Champions-League-Gruppenphase qualifizieren, müssen die Genferinnen die AS Roma aus dem Weg räumen.

Jubeln die Genferinnen bald auch über den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase?

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der FC Servette, Schweizer Meister bei den Frauen, trifft im September in den Playoffs für die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League der Frauen auf die AS Roma.

Die Genferinnen können das Rückspiel zu Hause austragen. Gespielt wird am 18./19. September. Die Rückspiele finden eine Woche später statt.

Servette qualifizierte sich in Stettin mit Siegen über Pogon Stettin (1:0) und gegen PAOK Saloniki (2:0) für die Playoffs.